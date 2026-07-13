Дожди и грозы в Москве и Подмосковье в ближайшие дни сойдут на нет, а к концу недели в регион придет солнечная и сухая погода с высокой температурой. Об этом RTVI рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Ненастный циклон, который несколько суток терзал столицу сильными ливнями, грозами, градом и шквалистыми порывами ветра, к счастью, постепенно покидает территорию центральных областей европейской России, уходя на юго-восток, и его влияние на погоду в регионе будет ослабевать», — сказал синоптик.

В понедельник, 13 июля, по его словам, в регионе еще пройдут кратковременные дожди, а на севере и западе Подмосковья возможны локальные грозы.

«Но количество выпавших осадков не идет ни в какое сравнение с тем, что было, особенно — в воскресенье, когда в некоторых районах города и области количество осадков превысило половину от месячной нормы. Максимальная температура воздуха ниже климатической нормы на пару градусов — днем в столице 21—23 градуса», — отметил Леус.

Во вторник, 14 июля, циклон «еще отметится в столичном регионе короткими дождями, но уже без гроз», добавил собеседник RTVI.

«На этот раз они будут носить преимущественно небольшой характер, а поступление холодного воздуха к берегам Москвы-реки не прекратится. Температура будет расти и вернется в норму — днем в столице 23—25 градусов тепла», — рассказал специалист.

В среду, продолжил он, регион попадет под влияние гребня антициклона с запада: «Облаков в небе станет меньше, осадков уже не ожидается. Температура продолжит расти и уже немного превысит климатическую норму — днем в Москве 25—27 градусов тепла».

Впрочем, долго такая погода не продержится, уточнил эксперт.

«Такая солнечная, сухая, практически безветренная и очень теплая погода в столице задержится ненадолго — уже в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Но на фоне повышенного атмосферного давления его влияние на погоду отметится лишь в усилении ветра и в понижении температуры, а дождей в регионе практически не ожидается. Днем в четверг в столице в таких условиях температура составит 21—23 градуса», — пояснил Леус.

В пятницу, по данным синоптика, термометры покажут 22—24 градуса, а погода вновь станет солнечной, спокойной и сухой: регион попадет под влияние антициклона, который задержится над столицей как минимум до конца начавшейся недели.