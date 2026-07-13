Не менее 27 человек погибли при пожаре в пабе Rong Beer Na Lat Phrao (Na Ladprao) на севере Бангкока, сообщает Associated Press. По данным властей города, которые приводят AP и The Guardian, 63 человека доставлены в больницы, 22 из них — в критическом состоянии.

Возгорание произошло в ночь на понедельник в заведении с живой музыкой в районе Лат Пхрао, неподалеку от туристического Чатучака. Несколько человек выбежали из клуба в горящей одежде, рассказали очевидцы. Спасателям потребовалось около получаса, чтобы локализовать пожар.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул, приехавший на место ночью, рассказал журналистам, что, по словам выживших, помещение быстро заполнилось дымом и многие посетители бросились в заднюю часть здания, к туалетам и кухне — там позже нашли большинство тел.

«Большинство жертв побежали в туалеты в задней части здания, где не было явных пожарных выходов», — сказал он, подчеркнув, что это предварительная оценка.

По предварительным данным службы по чрезвычайным ситуациям Бангкока, которые приводит The Guardian, причиной пожара стало короткое замыкание в кондиционере, размещенном в потолке.

Выступавший в пабе музыкант, по словам премьер-министра, рассказал ему, что перед отключением электричества заметил дым из электрощитка у сцены, после чего раздался взрыв.

Продюсер группы Totsakan Band Атипат Виджан сообщил The New York Times, что «огонь распространился по всему залу всего за 10—15 секунд», а спринклеры, по его словам, не сработали. Среди погибших — две участницы выступавшей группы, включая девушку Атипата, вокалистку коллектива. «Я пытался вернуться за ней, но огонь был слишком сильным», — сказал он изданию.

Губернатор Бангкока Чадчат Ситтипунт заявил, что следствие выяснит, не были ли заблокированы эвакуационные выходы: по его словам, один из них, возможно, загораживал стол, а у аварийного выхода, как уточняет BBC, нашли людей, которые были без сознания.

Быстрому распространению огня, по оценке губернатора, могли способствовать горючие декоративные материалы на потолке; на это указывает и то, что пластиковые стулья и столы в зале уцелели — пламя, судя по всему, шло по потолку. Владелец заведения находился внутри во время пожара и госпитализирован. Ситтипунт объявил о проверке разрешительной документации паба и создании контактного центра для родственников погибших.

Опознание жертв продолжается: как сообщили The Guardian в морге полицейского управления, большинство погибших — предположительно граждане Таиланда в возрасте от 25 до 50 лет. По данным AP, многие погибшие не имели при себе документов, у места пожара организован пункт сбора информации от родственников. Россиян нет среди погибших в результате пожара в баре в Бангкоке, сообщили ТАСС в полиции.

Associated Press напоминает, что подобные трагедии происходили в Таиланде и раньше: в 2022 году при пожаре в музыкальном клубе на востоке страны погибли 14 человек — заведение, как позже установили, было отделано горючим звукоизоляционным материалом и работало без надлежащих лицензий. В новогоднюю ночь на 1 января 2009 года в бангкокском клубе Santika погибли 66 человек и более 200 пострадали; следствие установило, что в здании не хватало работающих аварийных выходов, а противопожарное оборудование было неисправно.