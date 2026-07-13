В Дохе прошли похороны бывшего эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани, скончавшегося в возрасте 74 лет. Как сообщает Al Jazeera, церемония прошла в соответствии с исламскими традициями. После заупокойной молитвы родственники, включая нынешнего эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, вынесли тело из мечети. Бывшего правителя похоронили на кладбище Лусаил к северу от Дохи.

По словам корреспондента Al Jazeera Зейна Басрави, церемония была скромной, а шейх Хамад был похоронен в простой могиле. Государственное информационное агентство Катара подтвердило его смерть, не уточнив ее причину. Шейх Хамад возглавлял страну с 1995 по 2013 год, после чего добровольно передал власть своему сыну — нынешнему эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Как отмечает AP, при шейхе Хамаде Катар значительно усилил свои позиции на мировой арене. За годы его правления ВВП страны вырос более чем в 24 раза, во многом благодаря развитию газовой отрасли, а к 2006 году Катар стал крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа. Государство также расширило международное влияние через инвестиции, дипломатию и создание телеканала Al Jazeera, а позднее стало хозяином чемпионата мира по футболу 2022 года.

Вместе с тем внешняя политика Катара в этот период вызывала критику со стороны ряда региональных и западных партнеров из-за контактов с Ираном, палестинским движением ХАМАС и движением «Братья-мусульмане»*. Во время объявления об отречении в 2013 году шейх Хамад заявил, что стране предстоит вступить в новую эпоху, в которой руководство перейдет к молодому поколению.

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