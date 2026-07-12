Украина до конца года получит десятки тысяч ударных беспилотников, закупку которых финансирует Германия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник. The New York Times (NYT), в свою очередь, рассказала о секретном немецком заводе по производству для Киева дронов-камикадзе с ИИ. Подробности — в материале RTVI.

По данным Reuters, Германия профинансирует закупку 50 тыс. FPV-дронов Shrike, произведенных украинской компанией SkyFall и оснащенных программным обеспечением от американской оборонной компании Auterion. Оно позволяет автономно отслеживать и поражать движущиеся цели на заключительном этапе полета.

Как пишет Reuters, это одна из крупнейших известных закупок БПЛА для Киева западным правительством.

В SkyFall подтвердили участие Германии в сделке, но отказались раскрыть ее детали. Генеральный директор Auterion Лоренц Майер сообщил, что сумма контракта превышает $100 млн. По его словам, часть беспилотников уже отправлена на Украину.

Майер добавил, что общий объем БПЛА, поставляемых Украине в этом году при участии Auterion и других компаний, составляет 100 тыс. штук. Финансовую поддержку оказывают «несколько западных правительств», указал он.

«Соседи не в курсе»

Секретный завод по производству ударных дронов для Украины, о котором пишет NYT, расположен на юге Германии. Он строго охраняется и находится в «тихом пригородном промышленном комплексе», другие арендаторы которого не знают о подобном соседстве.

Предприятием управляет компания Helsing — крупнейший европейский стартап в области искусственного интеллекта для оборонной промышленности. На тайном объекте работают бывшие топ-менеджеры корпораций Palantir, Tesla, Apple и Meta*, а также уволенные с немецких автозаводов рабочие.

Название Helsing нигде не упоминается из опасений, что производство может стать «главной целью диверсий или атак». В случае угрозы деятельность может быть свернута и перенесена в другое место в течение дня.

В публикации отмечается, что «тысячи» собранных на секретном заводе дронов использовались против российских военных на Украине. На заводе, в частности, производится барражирующий беспилотник HX-2, оснащенный ПО на основе искусственного интеллекта. Исполнительный директор Helsing Гундберт Шерф оценил число успешных боевых операций с применением этих БПЛА примерно в 70%.

NYT утверждает, что часть дронов на складах Helsing предназначены для отправки в немецкую бригаду, дислоцированную в Литве недалеко от белорусской границы.

Еще одна разработка немецкого стартапа — первый беспилотный истребитель CA-1 Europa, который планируется развернуть в 2029 году. Ожидается, что он сможет наносить удары вглубь территории «такого противника, как Россия», говорится в статье.

В начале июля Киев объявил, что Германия профинансирует производство украинских ударных беспилотников «Барс» (BARS). К концу 2026 года Украина рассчитывает нарастить совокупное производство беспилотников всех типов до 7 млн единиц в год.

В апреле Минобороны России опубликовало адреса и названия предприятий по выпуску БПЛА и их компонентов в Германии, Великобритании и других странах Европы. Ведомство предупредило, что атаки на РФ с использованием собранных в Европе дронов приведут к «непредсказуемым последствиям».

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал перечисленные Минобороны заводы «списком потенциальных целей» для ВС России.

* деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена