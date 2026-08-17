Президент США Дональд Трамп намерен усилить экономическое давление на Иран после того, как глава Минфина Скотт Бессент пообещал уже на этой неделе ввести против Тегерана меры, «которых еще не было». Как пишет Reuters, администрация США рассматривает сразу несколько вариантов — от санкций против китайских компаний и банков до новых тарифов и даже идеи сухопутной блокады Ирана.

Удар по китайским НПЗ

Одним из главных инструментов могут стать санкции против китайских независимых нефтеперерабатывающих заводов. По данным аналитической компании Kpler за 2025 год, Китай покупает более 80% экспортируемой иранской нефти, причем значительная часть поставок приходится именно на такие предприятия. Хотя предыдущие американские ограничения уже отпугнули часть крупных покупателей, небольшие НПЗ продолжают закупки, поскольку почти не зависят от финансовой системы США.

Давление на китайские банки

Вашингтон также может расширить вторичные санкции против китайских финансовых организаций. Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) уже вводило ограничения против небольших банков и компаний в Китае и Гонконге, которые, по версии американских властей, помогали проводить платежи за иранскую нефть и финансировать закупки вооружений.

По информации Reuters, Минфин США предупредил два крупных китайских банка о возможных санкциях, если через их системы будут проходить иранские средства. Эксперты считают, что ограничения против крупных банков могут серьезно повлиять на финансовый сектор Китая, но одновременно осложнят отношения Вашингтона и Пекина перед возможной встречей Трампа и Си Цзиньпина.

Борьба с обходом санкций

Еще одно направление — усиление контроля за компаниями и посредниками в Китае и странах Персидского залива, которые помогают Ирану обходить санкции.

По словам экспертов, Минфин США уже пресекает деятельность фирм, созданных для обмена нефтяных доходов Ирана на импортные товары. Однако после закрытия одной структуры быстро появляется другая.

Эксперты опрошенные Reuters считают, что заявления Бессента сигнализируют о более жестком преследовании перевозчиков нефти, покупателей и валютных посредников, участвующих в расчетах с Тегераном. Не исключены и новые санкции против авиационного сектора, которые должны осложнить внешнюю торговлю Ирана.

Идея сухопутной блокады

Среди обсуждаемых вариантов фигурирует и сухопутная блокада Ирана. Для этого США потребовалась бы поддержка соседних государств — Ирака, Турции, Пакистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении и Афганистана.

Reuters отмечает, что реализация такого сценария выглядит крайне сложной, особенно с Афганистаном. При этом у администрации Трампа есть потенциальные рычаги влияния на других соседей Ирана: Пакистан и Турцию.

Новые тарифы

Трамп также продолжает продвигать идею введения пошлин против стран, ведущих бизнес с Ираном. Ранее Верховный суд США ограничил его возможности использовать действующее законодательство для таких мер.

Однако на прошлой неделе Сенат одобрил масштабный законопроект о санкциях против России, который включает и новые ограничения против Ирана. Документ предоставляет президенту дополнительные тарифные полномочия, которые потенциально можно использовать против государств, поддерживающих иранскую торговлю или поставки для оборонной промышленности.

Законопроект еще предстоит рассмотреть Палате представителей, где его принятие может столкнуться с сопротивлением части демократов и некоторых республиканцев, обеспокоенных расширением тарифных полномочий президента.