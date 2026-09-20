Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что намерен остаться на своем посту несмотря на провальный результат ХДС на выборах в Мекленбурге-Передней Померании. Об этом он сообщил в заявлении для прессы в штаб-квартире партии в Берлине, передает Tagesspiegel.

Мерц выступил перед журналистами практически сразу после появления первых данных экзитполов по итогам голосования в Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.

По предварительным подсчетам ZDF, в Мекленбурге-Передней Померании христианские демократы набрали лишь 5,1% — партия едва преодолела пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.

«Результат в Мекленбурге-Передней Померании нельзя приукрасить, это катастрофа», — признал Мерц.

По его словам, партия боролась изо всех сил, однако оказалась «раздавленной» на фоне ожесточенного противостояния между СДПГ и «Альтернативой для Германии» (АдГ).

Совсем иначе канцлер оценил результат в Берлине, где ХДС, по данным экзитполов, набрала около 20%. Он назвал итог голосования в столице «достойным» и поблагодарил лидера берлинского списка партии Стефана Эверса за то, что тот привел христианских демократов к такому показателю в непростой для партии ситуации.

При этом, как отмечает Süddeutsche Zeitung, Мерц подчеркнул, что в Берлине партия не получила никакой поддержки со стороны федерального правительства — то есть добилась результата собственными силами, без опоры на авторитет действующей коалиции.

Несмотря на неутешительные итоги, канцлер заверил, что не намерен сворачивать с курса на преобразования, которые проводит правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ.

«Реформы должны состояться», — заявил он.

Мерц добавил, что берет на себя ответственность за этот курс, поскольку хочет добиться движения страны вперед. По его словам, отступать назад — не вариант, поскольку Германию необходимо подготовить к вызовам будущего.

«Я иду настолько далеко, что называю эти реформы средством против авторитарного яда, который все глубже проникает в наше общество вместе с растущей завороженностью авторитаризмом», — сказал Мерц.

По его словам, для того, что предстоит сделать, потребуются твердость, выдержка и терпение — и эти качества он, как сам утверждает, готов проявить и как председатель ХДС, и, прежде всего, как федеральный канцлер страны.

Говоря об атмосфере в немецком обществе, канцлер отметил, что тон дискуссий становится более резким и непримиримым, а доверие к государственным институтам снижается — этому, по его мнению, способствуют радикальные партии.

Как пишет Deutschlandfunk, Мерц выразил желание, чтобы Германия снова стала «страной подъема, способной доверять собственным силам».

Само появление канцлера с личным заявлением сразу после закрытия избирательных участков журналисты называют нетипичным шагом: обычно федеральные политики не комментируют итоги земельных выборов настолько оперативно и лично.

Перед вечером голосования Мерц собрал президиум ХДС в партийной штаб-квартире в Берлине — этого решения ждали с особым вниманием, поскольку положение канцлера в последние недели заметно осложнилось.

Критика в адрес Мерца внутри самой партии усилилась после провала ХДС на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт две недели назад, где христианские демократы вдвое сократили свой прежний результат, а АдГ получила почти абсолютное большинство голосов.

За четыре дня до воскресного голосования восемь влиятельных премьер-министров земель, представляющих ХДС, выступили с совместным заявлением в поддержку канцлера, тем самым публично продемонстрировав, что не намерены отказывать ему в доверии на данном этапе.