Из Германии приходят первые реакции на итоги выборов в Саксонии-Анхальт, где, как и предсказывали опросы, победила «Альтернатива для Германии» — причем даже с большим отрывом, чем ожидалось. Действующий премьер-министр земли, глава партийного списка христианских демократов Свен Шульце уже поздравил с победой соперника — кандидата номер один от АдГ Ульриха Зигмунда. В партии канцлера Мерца, чей результат стал худшим за всю историю голосования в Саксонии-Анхальте, назвали его исход «поражением».

«Этот результат — поражение для нас», — признал Свен Шульце.

Как передает Focus online, глава земли «выглядел явно потрясенным». Он также поздравил Ульриха Зигмунда с победой.

В свою очередь, Зигмунд заявил, что его партия «достигла целей», однако не уточнил, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра земли — для этого за него должно проголосовать абсолютное большинство в новом ландтаге (по крайней мере, в первых турах). Предварительно, такого большинства у них нет — правым не хватает, по разным раскладам, от одного до трех мандатов, но это будет ясно только после обнародования официальных предварительных результатов.

«В политике нам нужно доверие», — сообщил ведущий кандидат от «Альтернативы для Германии» (AfD). По его словам, он готов «протянуть руку помощи партиям», стремящимся к политическим переменам в Саксонии-Анхальт, однако в настоящее время «таких сил не видит», а партия «не пойдет на компромисс со своими принципами ради власти».

Таким образом, вполне вероятно, что «Альтернатива» снова уйдет в оппозицию.

При этом сопредседатель АдГ Алис Вайдель уже заявила, что это заявка на власть.

«ХДС не выиграет еще одни выборы, не выиграет выборы в бундестаг, и это дает «Альтернативе для Германии» очень четкий мандат на управление страной», — объявила Вайдель.

Ведущий кандидат от Левой партии Ева фон Ангерн назвала выборы «черным днем ​​для Саксонии-Анхальт». Левые считают результаты «отличными» для себя, но в целом «тревожными».

По словам сопредседателя Зеленых Франциски Брантнер, ей «хочется плакать», но она рада, что партия укрепилась.