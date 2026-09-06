В немецкой земле Саксония-Анхальт завершились выборы в ландтаг — и сразу же обнародованы данные экзитполов после закрытия участков. Впервые на первое место здесь вышла «Альтернатива для Германии», причем с огромным отрывом — предварительно она получает даже больше, чем давали ей опросы. Христианские демократы — почти в два с половиной раза меньше.
Вот какие партии, согласно ARD/infratest dimap, проходят в ландтаг:
«Альтернатива для Германии» — 44,5% (20,8% в 2021-м);
Христианско-демократический союз (ХДС) — 18,5% (37,1% в 2021-м);
Левые — 9,5% (11% в 2021-м);
Зеленые — 9% (5,9% в 2021-м);
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 8% (8,4% в 2021-м);
Союз Сары Вагенхенхт — 5% (пять лет назад партии еще не существовало).
Предварительно не сумела преодолеть 5-процентный порог Свободная демократическая партия (СвПД) — 2% (6,4% в 2021-м).
Экзитполы ZDF дают такую картину:
АдГ — 44%;
ХДС — 18,5%;
Левые и СДПГ — по 9%;
Зеленые — 8,5%.
За бортом остаются ССВ (4,5%) и свободные демократы (2,5%).
Явка побила исторический рекорд — 76,5% (60,3% в 2021-м). Это самый высокий показатель в земле Саксония-Анхальт за всю историю голосования с 1990 года.
Это пока не официальные и не окончательные итоги — предварительно голоса подсчитают к утру понедельника, 7 сентября.