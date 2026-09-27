Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил за 10 дней подготовить план военной реформы, сообщает пресс-служба главы государства. Это произошло после гибели 14 военнослужащих в ходе учений на Каспии 24 сентября.

Совещание Токаева с руководящим составом Минобороны началась с минуты молчания. После этого он выступил с критикой в адрес ведомства.

«Давние проблемы в армии не решаются руководством из года в год, что подрывает обороноспособность страны. Никакие уроки из прошлых трагедий не извлечены», — заявил президент.

Гибель военных в мирное время он назвал следствием преступного по своей сути непрофессионализма офицеров, включая генералов.

«Кто разрабатывал и утверждал замысел этих учений? Какова роль и координация со стороны Генерального штаба? Почему на учениях не было Главнокомандующего Военно-морскими силами? Безответственность, халатность, показуха стали общим местом. Системной работы нет, планы реагирования на кризисные ситуации не выдерживают никакой критики. Все это — следствие безучастия руководства военного ведомства», — подчеркнул президент.

По его словам, у военнослужащих не было необходимого снаряжения, включая спасательных жилетов.

«Это трагическое происшествие со всей очевидностью вскрыло многочисленные недостатки и отсутствие профессионализма в армии. Пришло время для кардинальной военной реформы. Это безотлагательная задача», — заявил Токаев.

На совещании он представил нового министра обороны Айдоса Мырзахметова, уточнив, что тот «вступает в должность в непростое время» и сейчас нужно не только «решить крайне сложные задачи», но и предпринять «самые решительные действия».

«Наша армия застыла в прошлом веке», — констатировал глава государства.

По его мнению, систему командования нужно полностью перестроить с учетом передового международного опыта, войска — перевести на цифровые технологии, а где возможно — заменить человека техникой.

«Требуются новые подходы к развитию армии. Шаблонные решения, “показательные” маневры, красивые отчеты никому не нужны», — добавил он.

Цель изменений, по его словам, — формирование «армии нового образца». Аппарату Совета безопасности и Минобороны поручено в десятидневный срок представить план преобразований, который рассмотрят на заседании Совбеза во второй половине октября.

Токаев потребовал подготовить не объемные концепции и дорожные карты, а четкий поэтапный документ, а также поставил задачу повысить эффективность использования бюджета.

«Нецелевые расходы, тем более хищения, недопустимы. От ответственности за такие действия никто не уйдет», — предупредил он.

Отбирать кадры, по мнению президента, нужно по прозрачным критериям — «исключительно на основе опыта и компетенций, а не по принципу личной лояльности».

«Служба в армии не должна внушать страх и ужас, армия призвана быть институтом, на лучших примерах прошлого и настоящего воспитывающим молодых воинов, истинных патриотов своей Отчизны», — добавил Токаев.

Родственникам погибших он пообещал оказать помощь: «Ни одна семья не останется без поддержки».

Трагедия произошла 24 сентября на учениях ВМС «Хазар Корганы — 2026». По версии следствия, в 43 км от Актау при высадке с катера «Кайсар» в сложных погодных условиях в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, остальные погибли. Некоторым из них до демобилизации оставались считанные дни, сообщал телеканал КТК.

25 сентября были задержаны пять должностных лиц, в том числе первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба ВМС.

Утром 27 сентября Токаев отправил в отставку министра обороны Даурена Косанова, которого переназначили меньше месяца назад.

Его преемник Мырзахметов с января 2024 года командовал Силами специальных операций. Параллельно комиссия во главе с заместителем председателя Совета безопасности Аидой Балаевой ведет комплексную проверку Минобороны.