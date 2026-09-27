Большинство участников референдума в Швейцарии проголосовало против инициативы о закреплении в конституции более жесткого нейтралитета, сообщает Bloomberg. МИД Конфедерации ранее указывал, что при ее принятии действующие санкции против России, вероятно, пришлось бы отменить.

Как следует из промежуточных данных, опубликованных правительством, за проголосовали 31,3% участников (около 696 тыс. человек), против — 68,7% (более 1,5 млн). Явка составила 46,6%. Ни один кантон проект не поддержал, отклонили его уже 18 из 26 регионов страны.

Для изменения основного закона нужно согласие большинства из них, поэтому инициатива фактически уже отклонена. Подсчет бюллетеней продолжается. Итог в целом совпал с последними опросами, отмечает Bloomberg.

Об инициативе

Если бы поправку приняли, нейтралитет Швейцарии стал бы значительно строже: его предлагалось объявить «вечным и вооруженным», говорится в описании инициативы на сайте федеральных властей. Страна не смогла бы вступать в военные и оборонительные союзы и сотрудничать с ними, кроме случаев, когда она подверглась нападению или оно неизбежно. По данным Euractiv, это закрыло бы Берну и путь к сближению с НАТО.

Кроме того, Конфедерация лишилась бы права участвовать в конфликтах третьих стран и вводить санкции против воюющих государств — за исключением решений ООН и мер против обхода ограничений. Сам принцип нейтралитета закреплен в конституции с 1848 года, а его история, как напоминает издание, восходит к 1516 году.

Инициативу выдвинула националистическая организация Pro Schweiz, ее поддержала крупнейшая политическая сила Швейцарии — правая Швейцарская народная партия (ШНП), пишет Euractiv.

Против выступили правительство, парламент и все ведущие партии, кроме ШНП, уточняет Bloomberg. Фактический вдохновитель проекта, миллиардер и бывший член Федерального совета Кристоф Блохер, по данным Luzerner Zeitung, вложил в кампанию почти 4 млн франков из 5,6 млн, которыми располагал комитет. По оценке агентства, его расходы составили 2 млн франков.

Поводом для референдума стало решение властей присоединиться к санкциям ЕС против России после начала СВО. Авторы поправки сочли это нарушением нейтралитета. Такую позицию, как отмечает Bloomberg, разделяет и Москва.

В конце июля официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала швейцарцев поддержать предложение, раскритиковав «гибкий нейтралитет» Берна. Весной 2024 года глава ведомства Сергей Лавров заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус.

МИД Швейцарии уже ранее объяснял, что было бы в случае одобрения поправки. Из формулировок проекта следует, что действующие санкции против государств, которые ведут боевые действия, скорее всего, пришлось бы отменить, говорилось в разъяснениях. Таким образом, присоединяться к ограничениям, подобным тем, что Евросоюз вводит против РФ с февраля 2022 года, страна больше не смогла бы.

В этом случае сохранились бы только меры, не позволяющие обходить европейские рестрикции через швейцарскую территорию, но их формат, по оценке дипломатов, потребовал бы всестороннего анализа. Решения ООН Берн обязан исполнять как член организации, а о присоединении к остальным санкциям правительство решает в каждом случае отдельно, исходя из национальных интересов, напоминали в министерстве.

Что будет дальше

Результат сохраняет за правительством возможность трактовать нейтралитет по своему усмотрению и не отказываться от ограничительных мер против РФ, пишет Bloomberg. При этом, по оценке агентства, плебисцит не поставил под сомнение саму доктрину — она по-прежнему пользуется широкой поддержкой.

Федеральный совет и парламент, по данным Euractiv, называли инициативу слишком догматичной и предупреждали, что она ограничит свободу маневра страны на фоне роста геополитической напряженности.

«Нейтралитет всегда применялся с определенной гибкостью», — заявил на недавних теледебатах глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, которого цитирует издание. По его словам, Берн не собирается отменять запрет на продажу оружия странам, участвующим в конфликтах, в том числе Украине.

«Нейтралитет не означает безразличия», — подчеркнул министр.

Это уже вторая в 2026 году инициатива при поддержке ШНП, которую отвергли избиратели, напоминает Bloomberg: в июне швейцарцы не поддержали предложение ограничить численность населения страны 10 млн человек. Система прямой демократии позволяет выносить вопросы на голосование до четырех раз в год.