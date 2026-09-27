Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс призвал банки подготовиться к проведению расчетов в условиях мобилизации. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на пресс-службу правительства.

Свое заявление глава кабмина сделал в пятницу, 25 сентября, на встрече с представителями Ассоциации банков Литвы (АБЛ) и председателем правления Банка Литвы Гедиминасом Шимкусом.

«С учетом возможных вызовов мы должны подготовиться к проведению расчетов в стране в условиях режима мобилизации», — приводит слова премьера пресс-служба.

По словам Синкявичюса, вместе с банками и торговыми сетями нужно добиться того, чтобы владельцы карт могли покупать товары первой необходимости, даже если у магазинов пропадет связь с банком. «В первую очередь речь идет о лекарствах и топливе», — уточнил он.

Участники встречи также обсудили доступ населения к наличным во время кризиса. Как сообщает LRT со ссылкой на правительство, согласно мобилизационным планам часть банкоматов в такой ситуации обеспечат электричеством и будут регулярно пополнять наличными.

Президент АБЛ Эйвиле Чипкуте заверила журналистов, что кредитные организации готовы работать в чрезвычайной ситуации даже при перебоях с интернетом или электричеством. По ее словам, крупные банки заключили соглашения с Банком Литвы и перевели системы на возможность работы в автономном режиме.

«Если не будет интернета, расчеты картами все равно будут возможны, все карты к этому адаптированы», — добавила глава ассоциации.

Как напоминает телерадиокомпания, в июне Сейм одобрил поправки к закону о платежах, которые позволят жителям при сбоях связи покупать основные продукты, средства гигиены, лекарства и топливо. Для таких операций понадобятся специально настроенные карты и терминалы, а на действующих картах установят лимиты расходов. Менять карты не придется: банки запишут лимиты на те, что уже есть у клиентов, уточняет LRT.

Кроме того, по данным пресс-службы, Синкявичюс заявил о готовности правительства вместе с финансовым сектором повышать финансовую грамотность населения, в том числе навыки сбережения и инвестирования. Стороны обсудили и доступность банковских услуг в регионах, а также национальную стратегию борьбы с цифровым мошенничеством.

Встреча прошла в день старта ежегодных учений по национальной мобилизации Vyčio skliautas 2026 — крупнейших в стране, пишет LRT со ссылкой на канцелярию правительства. До 3 октября около 3 тыс. госслужащих, представителей муниципалитетов, бизнеса и НКО, а также около тысячи добровольцев отработают сценарии, в том числе перебои в энергоснабжении и связи.