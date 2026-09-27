Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики. Указ об этом опубликовала пресс-служба главы государства на его официальном сайте.

«Указом главы государства Айдос Сакенович Мырзахметов назначен министром обороны Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности», — говорится в официальном сообщении.

Мырзахметов сменил на этом посту Даурена Косанова, которого Токаев отправил в отставку сегодня утром. Причиной стала гибель 14 военнослужащих на военных учениях в Каспийском море.

Военный летчик и генерал-лейтенант авиации Косанов возглавил Минобороны 8 июня 2025 года. В сентябре 2026 года при формировании нового состава правительства он был вновь назначен на эту должность.

«Таким образом, Даурен Косанов освобожден от должности министра обороны менее чем через месяц после переназначения», — уточняет AtyrauPress.

Незадолго до отставки министр побывал в Мангистауской области у семей четырех погибших срочников. По данным портала «Курсив», он выразил родным соболезнования и пообещал всестороннюю поддержку.

После трагедии Косанов заявлял, что понимает вопросы и требования общества к оборонному ведомству и что министерство не уклоняется от ответственности.

Что известно о новом министре

Айдос Мырзахметов окончил Военную академию Вооруженных сил Казахстана в 2002 году. За годы службы он прошел путь от командира взвода до начальника департамента Службы государственной охраны.

С января 2024 года Мырзахметов командовал Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана. Эту должность он получил по распоряжению главы государства.

В мае 2026 года ему было присвоено воинское звание генерал-майора. Он также награжден орденом «Айбын» II степени.

Трагедия на учениях

Трагедия случилась 24 сентября на учениях ВМС «Хазар Корганы — 2026». По версии следствия, военнослужащих унесло в море в 43 км от Актау при высадке с катера «Кайсар» в сложных погодных условиях. Tengrinews уточняет, что во время выполнения учебно-боевых задач резко ухудшилась погода и усилился ветер.

Сначала сообщалось о 19 унесенных в море, затем акимат Мангистауской области уточнил, что их было 17. Трое спаслись, 14 погибли. Тела последних двух погибших нашли 25 сентября, в объявленный Токаевым день общенационального траура. Тогда же Минобороны завершило поисковую операцию, писал Tengrinews.

Досудебное расследование ведет военно-следственное подразделение МВД, пишет «Курсив». Дело возбуждено по части 2 статьи 453 («Халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия») и статье 465 («Нарушение правил кораблевождения») УК Казахстана, уточняет Forbes.kz.

25 сентября стало известно о задержании пяти должностных лиц Минобороны.

«В числе задержанных — первый заместитель главнокомандующего — начальник штаба военно-морских сил ВС РК, командиры двух воинских частей, а также командиры роты морской пехоты и катера “Кайсар”. Все они признаны подозреваемыми и водворены в изолятор временного содержания Управления полиции города Актау», — заявили в МВД (цитата по «Курсиву»).

Следователи выясняют, как принималось решение о проведении учебно-боевой задачи, соблюдались ли требования безопасности и учитывалась ли погода. Проверяется также техническое состояние катера. Дело находится на особом контроле Генпрокуратуры. Там допросили свыше 30 человек и определили круг подозреваемых, сообщает то же издание.

Причины трагедии устанавливает правительственная комиссия во главе с вице-премьером Канатом Бозумбаевым. По данным Tengrinews, ей также поручено помочь семьям погибших.

Параллельно 26 сентября глава государства распорядился провести комплексную проверку состояния дел в Минобороны, в том числе финансового и материально-технического обеспечения воинских подразделений. Первые результаты должны быть представлены в течение семи дней, писал «Курсив».

Новую комиссию возглавила заместитель председателя Совета безопасности Аида Балаева, ее заместителем стал председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. В состав также вошли замруководителя Администрации президента Ержан Жиенбаев, министр финансов Мади Такиев, глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, представители Совбеза, Генпрокуратуры и КНБ, перечисляет Forbes.kz.