В Казахстане 19 военнослужащих ВМС унесло в Каспийское море во время учений на его побережье. Девять из них погибли, троих спасли, остальных продолжают искать, сообщило Минобороны республики.

Инцидент произошел в Мангистауской области, ведомство связало его с резким ухудшением погоды и усилением ветра.

«Министерство обороны Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сообщении.

Один из спасенных военнослужащих отправлен в госпиталь. Поисками пропавших занимаются подразделения Военно-морских сил, авиация, а также отряды МЧС и других профильных служб.

На место ЧП срочно выехала комиссия военного ведомства во главе с министром обороны генерал-лейтенантом авиации Дауреном Косановым. Комиссия установит все обстоятельства случившегося и будет координировать поисково-спасательные работы.

Минобороны пообещало предоставлять новые сведения по мере их поступления и попросило «ориентироваться исключительно на официальную информацию» госорганов.

О начале учений «Хазарская крепость» в казахстанской части Каспийского моря ведомство объявило 22 сентября. На маневры были направлены более 500 военнослужащих ВМС и приданных подразделений.

В учениях задействованы экипажи боевых кораблей, береговые подразделения, воздушные силы, а также силы и средства Береговой охраны Пограничной службы Комитета нацбезопасности Казахстана по Мангистауской области.

Целью учений заявлены совершенствование выучки личного состава, повышение уровня боеготовности экипажей и отработка взаимодействия подразделений. Руководство маневрами было поручено главкому ВМС Казахстана капитану 1-го ранга Канату Ниязбекову.