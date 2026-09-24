Так называемый «гонконгский» грипп A(H3N2) в этом сезоне распространяется несколько быстрее, чем раньше, рассказала RTVI врач-инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова. Она призвала россиян обязательно сделать прививку.

«Вирус гриппа A H3N2, который в народе именуют “гонконгским”, проявил себя с новой точки зрения. У него появились серьезные генетические изменения, которые позволили ему так изменить свое антигенное лицо, что у него появляются возможности более активно циркулировать, быстрее распространяться», — пояснила эксперт.

Малинникова сослалась на данные национального центра по гриппу — НИИ гриппа имени Смородинцева: заболеваемость в России выросла по сравнению с предыдущей неделей. Вместе с тем, по ее словам, сезон пока не выбивается из привычной картины.

«Если сравнивать с прошлыми годами, то мы идем приблизительно в один и тот же сезон, но в этом сезоне чуть быстрее этот вирус распространяется. Особых удивлений у нас этот эпидемический сезон пока не вызывает», — отметила врач.

По данным Роспотребнадзора на 24 сентября, в стране зарегистрированы 734 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19, что на 33,8% больше, чем неделей ранее. Грипп пока составляет лишь 0,6% выявленных возбудителей. Преобладают негриппозные вирусы (99,4%), прежде всего риновирусы (81,6%) и парагрипп (12,5%).

Главной мерой защиты Малинникова считает вакцинацию.

«Прошлогодний иммунитет после перенесенной болезни или старой вакцинации сегодня может оказаться неэффективным против новых субвариантов, сублиний вируса гриппа, особенно H3N2. Поэтому сегодня рекомендация — обязательно вакцинироваться», — подчеркнула вирусолог.

Состав вакцин, по ее словам, в этом сезоне обновлен по всем трем компонентам. Такую ситуацию эксперт назвала редкой.

«Вирусы постоянно изменяют свою антигенную структуру, они дрейфуют для того, чтобы пробить нашу иммунную прослойку. Если раньше при изготовлении вакцин использовали антигены штаммов прошлых лет, то сегодня это штаммы 2025 года», — рассказала она.

В препараты вошли штаммы A(H3N2) «Дарвин», A(H1N1) «Миссури» и B «Токио» линии «Виктория». Другой вирус гриппа B, который не циркулирует с 2020 года, из вакцин исключили, добавила врач.

Помимо прививки, Малинникова призвала соблюдать меры неспецифической профилактики.

«Если вы заболели, то желательно по возможности себя изолировать и ни в коем случае не выходить на улицу, не заражать окружающих, потому что вы можете быть серьезным и опасным источником инфекции для очень уязвимых групп риска», — предупредила врач.

К таким группам она отнесла беременных, маленьких детей, людей с хроническими заболеваниями и иммуносупрессивными состояниями. Для них, по словам эксперта, инфекция может быть смертельно опасной.

Роспотребнадзор также называет своевременную вакцинацию самым надежным способом защиты от тяжелого течения гриппа и осложнений. В первую очередь ведомство рекомендует прививаться детям, людям старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, включая диабет и сердечно-сосудистые патологии, а также врачам, учителям, работникам социальной сферы и торговли.