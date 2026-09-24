Один человек погиб после нападения с ножом на территории монастыря бенедиктинок в польском Ярославе. Еще четверо пострадали. О смерти раненого сообщили местные СМИ; ранее полиция заявляла о пяти госпитализированных. Подозреваемого — 31-летнего гражданина Украины — задержали на месте.

Сообщение о нападении на территории монастыря на улице Бенедиктинской поступило в полицию около 09:30 24 сентября. Прибывшие сотрудники установили, что ножевые ранения получили четверо мужчин и одна женщина. Всех доставили в больницы; первоначально состояние троих мужчин оценивалось как тяжелое. Позднее один из пострадавших умер в больнице Ярослава. Обновленных данных о состоянии остальных раненых пока нет.

По данным портала naTemat, среди пострадавших трое священников. Местное издание Życie Podkarpackie пишет, что одним из первых нападавший ранил священника, который затем сообщил о случившемся экстренным службам. Полиция пока не уточнила, сколько среди раненых духовных лиц, и не назвала личность погибшего.

У задержанного изъяли нож, пишет Onet. Мотив нападения устанавливается. Мэр Ярослава Марцина Назаревич прибыл на место происшествия и сообщил, что город задействовал кризисные службы. Школы, муниципальные учреждения и приходы предупредили о случившемся и попросили внимательнее следить за тем, кто входит в здания.