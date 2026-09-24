Финляндия и Украина заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны — так называемую «дроновую сделку». Ее подписали лидеры обеих стран — Александр Стубб и Владимир Зеленский. Как уточняет Yle, Киев «получает оружие, а Финляндия — его производство».

Подписание состоялось 23 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

У Киева уже есть аналогичные соглашения с 10 странами, отмечает Yle. Они называются «дроновыми сделками», потому что в ходе конфликта наибольшее развитие на Украине получила сфера производства и применения беспилотных боевых систем.

Как заявил Стубб, до 2022 года украинцы не производили ни одного дрона, а сейчас они, по его словам, могут создавать до 10 млн беспилотников в год.

В августе президент Финляндии заявлял, что около 90% дронов, созданных в рамках соглашения, будут направляться Киеву, а остальные республика оставит себе. При этом сделка подразумевает не только дроны, говорится в публикации.

Yle напоминает, что три финские оборонные компании — Patria, Insta и Boomeranger — выразили готовность к совместному производству с украинскими компаниями. При этом Insta специализируется на беспилотниках, Patria также производит бронетехнику, а Boomeranger — скоростные катера.

«Соглашение позволяет, среди прочего, осуществлять совместное производство оборонной продукции. Финские оборонные компании готовы, и теперь совместная работа набирает ход», — написал Стубб в соцсети X.

На сайте президента Финляндии сказано, что сделка среди прочего предусматривает «передачу технологий, знаний и опыта между двумя странами, а также совместные промышленные проекты, например, в сфере разработки беспилотных технологий».

Зеленский в своем телеграм-канале назвал договоренность «важным шагом для совместной защиты наших людей и еще более сильного партнерства между нашими странами».

Во встрече с президентами Украины и Финляндии в Нью-Йорке также участвовал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. Как сообщил украинский лидер, стороны обсудили, прежде всего, «зимний пакет» помощи.

«Работаем над тем, чтобы максимально усилить ПВО перед началом зимы», — написал Зеленский.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, исключил возможность временного прекращения огня. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность страны к переговорам, направленным на «достижение устойчивого и справедливого мира».