Москва готова к переговорам об урегулировании украинского конфликта, но не намерена приостанавливать военную операцию на время их проведения. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине. Его выступление транслировалось на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам главы российской дипломатии, президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал готовность страны к переговорам, направленным на «достижение устойчивого и справедливого мира».

«Наученные горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции», — заявил Лавров.

По его оценке, именно такой паузы в боевых действиях добивается Европа, чтобы дать Киеву возможность восполнить истощенные арсеналы.

Лавров напомнил слова президента США Дональда Трампа, произнесенные им после встречи на Аляске в августе 2025 года, о необходимости добиваться не временного прекращения огня, а долгосрочного мирного соглашения между Россией и Украиной.

По словам Лаврова, госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с ним, которые состоялись на полях Генассамблеи, признал, что временное прекращение огня в зоне украинского конфликта никак не поспособствует его урегулированию.

Также глава МИД РФ сообщил, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе своего последнего визита в Москву подтвердили заинтересованность Вашингтона в содействии украинскому урегулированию.

Среди условий долгосрочного урегулирования украинского кризиса Лавров назвал обеспечение свободы использования русского языка не только на освобожденных территориях Крыма, Донбасса и Новороссии, но и на всей территории Украины.

Он напомнил, что законы, запрещающие русский язык в образовании, СМИ, культуре и быту, начали приниматься на Украине задолго до начала специальной военной операции — с 2017 года.

Глава МИД РФ также вновь обратился к теме самоопределения Крыма, Донбасса и Новороссии, сославшись на консенсусную декларацию ООН 1970 года о принципах международного права. Согласно этому документу, принципы территориальной целостности применимы только к государствам, правительства которых представляют весь народ страны без различия расы, вероисповедания или цвета кожи.

«Очевидно, по-моему, всем, что киевский режим не может считаться правительством, представляющим интересы жителей Крыма, Донбасса и Новороссии, которых он объявил террористами, нелюдями и существами», — подчеркнул Лавров.

Министр также прокомментировал уклончивый ответ генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на вопрос о применимости права народов на самоопределение к Крыму — по аналогии с темой, поднимавшейся ранее в отношении Гренландии.

По словам Лаврова, российская сторона с интересом ждет продолжения этой истории, в том числе возможной реакции секретариата ООН на вопросы о самоопределении Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Глава МИД РФ выразил уверенность в том, что у Украины была возможность сохранить территориальную целостность в границах 1991 года — если бы страны Европы не пошли на обман и заставили Киев выполнить Минские соглашения, подписанные в так называемом «нормандском формате»

«Если бы европейцы не занимались жульничеством и заставили оппозицию выполнить подписанное в феврале 2014 года под гарантией Берлина, Парижа и Варшавы соглашение, это сохранило бы территориальную целостность Украины в тех самых границах 1991 года, которыми грезит [Владимир] Зеленский и его западные хозяева», — отметил министр.

Он добавил, что европейские страны не смогли подавить в себе «извечный инстинкт лгать» и добиваться своих целей преступными методами.

Перед выступлением Лаврова глава евродипломатии Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига представили совместное заявление 51 страны ООН. В нем говорится, что Украина согласна на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Авторы призвали Россию тоже согласиться на этот шаг.

Как отмечает издание, под документом подписалось большинство европейских стран, а также Австралия, Канада, Коста-Рика, Гондурас, Израиль, Япония, Новая Зеландия, Панама и Южная Корея.