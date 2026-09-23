За три недели после массового запуска цифрового рубля граждане открыли почти 200 тыс. счетов, к платформе подключились 36 банков. Об этом рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«Старт цифрового рубля прошел по плану. Это событие, к которому мы тщательно готовились, и у граждан и бизнеса появляется новый, дополнительный инструмент для платежей и расчетов», — сказала глава ЦБ.

По ее словам, теперь у России есть все компоненты национальной платежной инфраструктуры. Она отметила, что интерес граждан оказался выше, чем ожидал регулятор.

«Приведу цифры. За три года — а у нас три года был пилот по цифровому рублю — мы все отрабатывали, технологии, с банками вместе. За три года было открыто 5 тыс. счетов. А на текущий момент граждане открыли уже почти 200 тыс. счетов. Для первых трех недель это совсем немало», — сказала Набиуллина.

К концу года ЦБ, по ее словам, рассчитывал всего на 60 тыс. счетов. Главным плюсом для людей глава регулятора назвала мгновенные и абсолютно бесплатные переводы.

Счета открывает и бизнес: за три недели это сделали 8 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей, уточнила она. Тарифы за операции для них, по словам Набиуллиной, минимальны и кратно ниже, чем по банковским картам.

«И подчеркну, что бизнесу не нужно проводить каких-то существенных доработок для того, чтобы принимать цифровой рубль. Человек может оплатить покупку цифровыми рублями через обычный QR-код на кассе. <…> Малому и среднему бизнесу важно экономить на простых переводах и платежах, мы посмотрели — это обходится в сотни миллиардов рублей в год», — добавила она.

К платформе, уточнила председатель Банка России, 21 банк должен был подключиться по закону, еще 15 сделали это добровольно.

Следующим шагом ЦБ станут офлайн-платежи. «Сейчас мы вместе с российскими разработчиками защищенных sim-карт готовим решение, которое позволит человеку платить цифровыми рублями даже там, где нет мобильного интернета. Но это в процессе разработки сейчас находится», — рассказала Набиуллина.

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство подготовило законодательную базу для использования цифрового рубля в бюджетном процессе, и первые поступления уже есть.

«В текущем году можно уже зачислять в бюджет цифровые рубли, и мы видим, что первые такие платежи в виде налогов, штрафов были осуществлены цифровыми рублями, зачислены рубли в бюджет», — сказал глава Минфина.

По его словам, сфера применения цифровой валюты в бюджете будет расти с каждым годом.

Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября, когда вступил в силу закон № 248-ФЗ от 23 июля 2025 года. Цифровые рубли хранятся на специальных счетах на платформе Банка России, доступ к ним открыт через мобильные приложения банков и интернет-банки.