Вашингтон обвиняет Тегеран в спонсировании терроризма, однако именно Иран стал жертвой терроризма со стороны США и Израиля, заявил с трибуны Генассамблеи ООН президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Он продемонстрировал фотографии бывшего верховного лидера Али Хаменеи и учениц школы в иранском Минабе, убитых в ходе агрессии США и Израиля 28 февраля. Представитель США покинул зал Генассамблеи.

«Президент США [Дональд Трамп] назвал нас террористами, но мы — жертвы терроризма. <…> Я приехал из Ирана, где истина в том, что они [США и Израиль] нанесли удар по школе. Видите этих детей? Эти дети погибли от бомб, от оружия, использованного США и Израилем. Они были невинными детьми и не совершили никаких преступлений», — сказал Пезешкиан.

По его словам, действия Ирана ограничиваются ответными ударами и не затрагивают гражданское население.

«Мы себя защищаем, мы не террористы. Наш невинный народ стал целью гнусных нападений. Мы отстаиваем себя, мы защищаем себя силой. На нас нападают США и Израиль с использованием новейших технологий, но наш народ остается непоколебимым», — подчеркнул президент исламской республики.

Пезешкиан также отметил, что за период конфликта более 80 тысяч иранцев погибли, 100 тысяч — были вынуждены покинуть свои дома на фоне разрушений.

«Разве мы источник нестабильности? Мы просто хотим жить в независимости. А те, кто сеет хаос — разве они стражи стабильности? Они не соблюдают никакие нормы международного права», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Иран с трибуны ГА ООН главным спонсором терроризма в мире.

Общие прения 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стартовали 22 сентября в Нью-Йорке и продолжатся до 28-го числа.

США и Израиль начали войну против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран стал наносить массированные удары по американским объектам в регионе. США и Иран подписали в ночь на 18 июня меморандум о взаимопонимании, который предусматривал прекращение боевых действий в регионе, включая Ливан.

Хрупкое перемирие продержалось до 8 июля, когда США возобновили удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей о разблокировке Ормузского пролива.

Срок меморандума истек 17 августа, посредники в лице Пакистана и Катара предпринимают усилия по возобновлению переговоров. Однако договориться о продлении режима прекращения огня пока не удалось.