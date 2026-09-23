Израиль должен прекратить военные операции на территории Сирии и покинуть оккупированные после падения режима Башара Асада территории, заявил президент арабской республики на переходный период Ахмед аш-Шараа.

«Сегодня Израиль демонстрирует, что действует вопреки всем нормам. Нанесено порядка 500 авиационных и артиллеристских ударов по территории Сирии — наряду с более чем 1200 рейдами, арестами и задержаниями по меньшей мере 300 сирийских граждан», — сказал аш-Шараа, выступая с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, действия израильской армии угрожают не только стабильности Сирии, но и противоречат стремлению всех остальных стран по урегулированию ситуации.

«Мы привержены соглашению 1974 года и призываем израильские войска покинуть территории, оккупированные после 8 декабря 2024», — добавил президент Сирии.

Сирийские вооруженные формирования начали масштабное наступление в ноябре 2024 года. В результате тех событий режим президента Сирии Башара Асада пал, а лидер группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу «Абу Мохаммед аль-Джулани», занял пост президента страны на переходный период.

Израиль в начале декабря того же года ввел свои подразделения на юг страны, занял зону размежевания 1974 года близ Голанских высот и продвинулся вглубь территории Сирии, объясняя это «интересами безопасности». В свою очередь, эти шаги вызвали опасения у соседних государств, в том числе у Турции.

* Организация признана террористической и запрещена в России