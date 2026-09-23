После повышения утильсбора в 2027 году вырастут цены и на отечественные автомобили. Об этом RTVI заявил депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Автомобили станут еще дороже для покупателей, для импортных машин это тем более критично, учитывая выросшие логистические издержки и высокие пошлины. Локализованных в России или отечественных марок повышение утильсбора формально не касается. Но “отечественные” производители тоже используют плановую индексацию сбора как повод пересмотреть свои прайс-листы», — сказал он.

По его словам, уже сегодня автомобили, которые собирают в России, стоят в 2-2,5 раза больше, чем аналогичные по классу зарубежные, прежде всего китайские.

Депутат убежден, что отечественного производителя, конечно, нужно поддерживать, но не ценой сверхнагрузки на покупателя.

«Разумная “поддерживающая” разница в цене аналогичных по характеристикам автомобилей может быть 30-50%, но никак не в разы», — полагает парламентарий.

Фактически огромным утильсбором власти пытаются содержать неэффективное производство, объясняя это поддержкой отечественного производителя и трудовых коллективов, говорит Куринный. В этой связи, по его убеждению, «условия обязательного повышения эффективности должны быть прописаны в программах государственной поддержки, которые финансируются в том числе и за счет утильсбора».

А пока что утвержденные планы по сбору самого утильсбора провалились, исполнение по итогам полугодия составило около 30%, отметил собеседник RTVI.

«Как, впрочем, не достигнуты и ранее обозначенные показатели стратегии развития отечественного автомобилестроения, под которые вводили сам утильсбор. При последнем пересмотре эти показатели просто “сдвинули вправо”. Причем за этот управленческий провал вновь никто не ответил», — рассуждает Куринный.

Плюс к этому, с учетом высоких ставок по автокредитам, новые машины станут еще недоступнее для большинства наших граждан, прогнозирует депутат.

«Это значит, люди будут дольше эксплуатировать старые автомобили, что может негативно сказаться на безопасности дорожного движения. Могут вырасти цены у автоперевозчиков, в том числе такси», — добавил он.

Он также напомнил, что утильсбор первоначально был введен для оплаты будущей утилизации старой техники, но на практике он превратился в дополнительный налог для граждан.

Куринный полагает, что «“плановое повышение” утильсбора с нового года подавляющему большинству россиян ничего хорошего не принесет».

Автоэксперт, бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в беседе с RTVI ранее назвал утилизационный сбор «государственным рэкетом». По его мнению, повышение этого сбора приведет к тому, что россияне лишатся возможности покупать нормальные мощные автомобили.

Утильсбор в России с начала 2027 года вырастет на 10—20%. В Минпромторге пояснили Autonews.ru, что это плановый этап ежегодной индексации, график которой был принят еще в 2024 году.