Министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком. Основной темой стало выступление национальной команды на предстоящем чемпионате мира в Баку.

Мировое первенство пройдет в Азербайджане с 4 по 11 октября. Россию на турнире представят 23 спортсмена — 12 мужчин и 11 женщин.

«Провел рабочую встречу с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком и обсудил подготовку нашей сборной.

Российские дзюдоисты стали первой национальной сборной, которую международная федерация допустила к соревнованиям с национальным флагом и символикой. С 2025 года наши спортсмены выступают с российским флагом на крупнейших международных турнирах.

Наши атлеты сохраняют высокие результаты — на двух чемпионатах мира в 2023 и 2025 году они завоевали пять золотых медалей. На чемпионате Европы в этом году Мурад Чопанов и Тимур Арбузов стали победителями, Сабина Гилязова завоевала серебро, еще четыре российских дзюдоиста взяли бронзовые медали.

Федерация активно развивает массовое дзюдо. Сергей Соловейчик рассказал, какое внимание уделяется детям и семейному спорту. В мае в Сириусе прошел шестой фестиваль дзюдо — более 400 участников из 25 регионов. Седьмой фестиваль состоится там же с 27 сентября по 4 октября.

Фестивали проходят и в регионах. В Тургиново Тверской области программа объединила соревнования, семейные старты, интерактивные площадки и мастер-класс олимпийского чемпиона Беслана Мудранова.

Дзюдо становится частью и крупных городских мероприятий. В этом году презентации с участием олимпийских чемпионов Тагира Хайбулаева и Мансура Исаева прошли в рамках Олимпийского дня в „Зарядье“ и VK Fest на ВДНХ.

Обсудили развитие дзюдо, подготовку спортивного резерва и международную деятельность Федерации. Продолжим совместную работу», — написал Дегтярев в своем телеграм-канале.