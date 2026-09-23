Рэпер Джиган может лишиться родительских прав, если его выходка со стрельбой, о которой сегодня узнали СМИ, навредила детям. Такое мнение в разговоре с RTVI высказал Олег Тонаканян — адвокат бывшей жены артиста Оксаны Самойловой.

«Гипотетически, если действия отца вредят детям, то по идее, в судебном порядке можно лишить родительских прав», — ответил он на вопрос о возможности пересмотра прав опеки над детьми.

При этом Тонаканян отказался комментировать появившиеся сегодня в СМИ и телеграм-каналах сообщения о том, что Джиган находится на принудительном лечении в израильском реабилитационном центре после устроенной в подмосковном доме стрельбы по охране при детях.

На вопрос об отношении Оксаны Самойловой к случившемуся ее адвокат ответил:

«Мы это не обсуждали, я, к сожалению, не знаю».

СМИ пишут, что в ходе инцидента в коттедже Джигана в подмосковном поселке «Шато Соверен» его дети звонили матери в Италию и просили о помощи.

«Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас», — цитирует «СтарХит» слова старшей дочери Джигана Ариэллы.

По данным издания, после случившегося детям Джигана потребовалась помощь профессиональных психологов, которые работали с ними по методикам, применяющимся с пострадавшими при терактах.

Сам Джиган в беседе с изданием Super опроверг сообщения о том, что в состоянии алкогольного опьянения взял в заложники прислугу и охранников, а потом стрелял по ним. Он утверждает, что это были съемки видео к его новому треку.

При этом рэпер подтвердил лечение в израильском рехабе, пояснив, что приехал «духовно наполняться на святой земле».

Это уже второй раз за последние годы, когда Джиган оказывается в рехабе: в 2020 году он попал туда, как утверждали СМИ, после срыва на фоне проблем с зависимостями.