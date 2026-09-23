Российский рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) оказался на принудительном лечении в дорогом реабилитационном центре в Израиле, после того как устроил стрельбу по охране и обслуживающему персоналу в своем подмосковном доме. Об этом сообщили Mash и Shot.

По данным Mash, Джиган проходит трехмесячный курс реабилитации общей стоимостью около 5 млн рублей и уже заплатил порядка 2 млн рублей. После инцидента со стрельбой он прошел детоксикацию, а теперь занимается с психиатрами — как индивидуально, так и в терапевтических группах.

В сообщении телеграм-канала говорится, что в рехабе рэпер проводит дни за терапией, посещением спортзала и другими тренировками, включая плавание в бассейне. Встречи с семьей ему пока не разрешены, самостоятельно покидать клинику тоже запрещено, а телефон регулярно подвергается проверке.

Стрельба в «Шато Соверен»

Инцидент, из-за которого Джиган оказался в рехабе, произошел еще в начале лета — в ночь с 3 на 4 июля — в бывшем семейном доме артиста в коттеджном поселке «Шато Соверен» в Подмосковье. По информации Mash, на почве злоупотребления алкоголем рэпер испытал приступ параноидального типа.

Канал пишет, что Джиган вооружился карабином «Сайга-9», вызвал прислугу и охрану в гостиную и обвинил в различных преступлениях, требуя сознаться, чтобы «сохранить жизнь».

Одного из охранников рэпер заставил признаться в педофилии, а потом дал ему время на попытку убежать, вел отсчет и открыл огонь, попав мужчине в руку и ногу. Остальных своих сотрудников артист, по данным канала, обвинил в предательстве, «сливе» информации и национализме, также дал шанс скрыться и открыл стрельбу.

В общей сложности, по информации Mash, Джиган удерживал персонал в заложниках около 10 часов. Все это время в доме также находились его дети, которые тайком позвонили матери — Оксане Самойловой.

«Мама, мы умрем. Он запер нас. Мама, пожалуйста, умоляю, попроси, чтобы кто-то приехал. Я тебя очень-очень сильно люблю. Он идет стрелять в нас. Пожалуйста, пожалуйста, мама, умоляю, он убьет нас», — цитирует «СтарХит» слова старшей дочери Джигана Ариэллы.

Самойлова, будучи за границей, связалась с их общими друзьями, уговорив их приехать в «Шато Соверен» и утихомирить хозяина дома.

В результате, призвав на помощь охрану поселка, друзья актера сумели его «скрутить». После этого он был принудительно отправлен в один из самых дорогих реабилитационных центров Израиля, где и находится до сих пор. В том же рехабе ранее проходил терапию рэпер Моргенштерн*.

Узнав о случившемся, Самойлова срочно вернулась в Москву из Милана и забрала детей. Сразу после приезда она, как сообщает Mash, усилила охрану до трех человек.

Пострадавшие сотрудники не стали обращаться в полицию, поэтому история почти три месяца оставалась без внимания СМИ.

Сам Джиган подтвердил Super, что лечится в Израиле, но информацию о стрельбе назвал ложной и провокационной. По его словам, появившееся в соцсетях видео со стрельбой было сделано в ходе съемок ролика для его нового клипа.

«Пусть, что хотят, то и пишут. Снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили. А как вранье можно использовать? Рехаб — это же не плохо. Я же в Израиле на святой земле, я тут для того, чтоб духовно наполняться. У меня все хорошо», — поделился рэпер.

Нынешний инцидент — не первый случай, когда Джиган оказывается на реабилитации. В 2020 году артист уже проходил лечение в реабилитационном центре — тогда сообщалось о серьезном нервном срыве и проблемах с зависимостями. Тот эпизод также широко обсуждался в прессе и соцсетях: в частности, СМИ писали о резких переменах во внешности артиста в тот период, включая эпатажные изменения образа, которые связывали с его психологическим состоянием.

Джиган, — российский рэпер и продюсер, один из наиболее заметных представителей отечественного хип-хопа второй половины 2000-х — 2010-х годов. Начинал карьеру в составе группы, позже перешел к сольным проектам, выпустил ряд коммерчески успешных треков и коллабораций с популярными исполнителями российской эстрады.

Оксана Самойлова — блогер и модель. Пара поженилась в начале 2010-х годов, воспитывает нескольких общих детей — дочерей Лею, Майю и сына Давида. Их с Джиганом брак долгие годы подавался публично как образец крепкой семьи, супруги вместе снимались в реалити-проектах, вели совместные аккаунты в соцсетях, обсуждали воспитание детей и семейные традиции.

Еще в апреле стало известно, что суд официально развел Джигана и Самойлову. По данным СМИ, загородный дом в «Шато Соверен» — тот самый, где позже произошла стрельба, — остался за рэпером, но он обязан выплатить бывшей супруге компенсацию части его стоимости. Самойловой же, по имеющимся данным, отошли две квартиры и денежная компенсация.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.