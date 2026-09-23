Президент Аргентины Хавьер Милей станцевал с учениками еврейской школы Yeshiva Darchei Torah в Нью-Йорке во время поездки на Генассамблею ООН. Это произошло после его выступления в школе, сообщает The Times of Israel.

На опубликованных кадрах Милей энергично танцует вместе с учениками под композицию «Ам Исраэль хай», отмечает Israel National News. Название переводится как «Народ Израиля жив». Эту песню исполняют как выражение единства и стойкости еврейского народа — поэтому она прозвучала и на встрече с президентом, которого школа наградила за поддержку еврейской общины.

Милею вручили награду Ohev Yisrael — «Любящий Израиль». В своей речи он поблагодарил руководство школы и сказал, что воспринимает награду как признание своей поддержки еврейского народа. Президент также связал свои взгляды на свободу и экономику с положениями Торы.

Школа находится в районе Фар-Рокавей в Куинсе. Визит состоялся 22 сентября, сообщила администрация президента Аргентины. Выступление Милея на Генассамблее ООН запланировано на следующий день.