Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил России и Украине взаимно прекратить удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также ввести отдельный мораторий на атаки в Черном море. Об этом он заявил 22 сентября на Генассамблее ООН. Выступление стало ответом на подход Дональда Трампа к международным кризисам, пишет Le Monde.

Французский президент начал с предупреждения о возвращении политики силы, при которой государства пренебрегают суверенитетом других стран. Он призвал поддерживать ООН и искать пути прекращения конфликтов.

«Мы должны вновь взяться за поиск конкретных решений и построение мира», — заявил Макрон.

По его словам, перед странами стоит выбор: жить в мире, где возвращается «закон джунглей», или защищать цивилизованный международный порядок. Разрушение гражданской инфраструктуры и нарушения законов войны на Ближнем Востоке и Африке Макрон назвал признаками «нового века варварства».

Отдельно он выступил против избирательного применения принципа суверенитета:

«Второй принцип — не поддаваться постоянному соблазну двойных стандартов: они раскалывают нашу планету и подрывают доверие к международному порядку и Уставу ООН. Сколько раз мы слышали, что суверенитет народов важен в Европе, но им можно пренебречь, когда речь заходит о Ближнем Востоке или Африке?»

Макрон добавил, что одни и те же принципы необходимо защищать повсюду. Говоря об Украине, он подтвердил поддержку Киева и призвал как можно скорее начать переговоры между Украиной и Россией. Одним из возможных шагов к снижению напряженности он назвал два моратория. Первый, согласно опубликованной Елисейским дворцом речи, должен охватить объекты энергетики и гражданскую инфраструктуру с обеих сторон. Второй касается Черного моря: Макрон связал прекращение атак там с безопасностью перевозок зерна и поставками продовольствия в развивающиеся страны.

«Именно поэтому мы поддерживаем инициативу двух мораториев: на удары по энергетической и гражданской инфраструктуре с обеих сторон, а также на атаки в Черном море. Второй мораторий позволит разблокировать поставки зерна и помочь решить вопрос продовольственной безопасности, столь важный для многих развивающихся стран», — сказал президент Франции.

Макрон предложил вынести эту инициативу на обсуждение и «поставить Россию перед ее собственными словами». О согласии Москвы и Киева на моратории он не сообщал. Накануне выступления французский президент заявил, что обсуждал с Трампом возможность прекращения ударов по энергетике.