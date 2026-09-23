Калифорния, Нью-Йорк и еще семь штатов оспаривают в суде соглашения администрации Дональда Трампа с разработчиками морских ветропарков. Федеральные власти намерены выплатить компаниям деньги за отказ от проектов, сообщает EFE.

Нью-Йорк вместе с Коннектикутом, Делавэром, Мэном, Массачусетсом, Нью-Джерси, Род-Айлендом и Вермонтом требует заблокировать две сделки с Bluepoint Wind и Invenergy. По ним компании должны получить в общей сложности около $1,4 млрд из федеральных средств за отмену четырех проектов у восточного побережья США.

Калифорния подала отдельный иск из-за проекта у своего побережья. Согласно оспариваемому соглашению, Invenergy получит более $111 млн за отказ от аренды участка в районе залива Морро-Бей. Связанные с компанией структуры должны вложить сопоставимую сумму в проекты на ископаемом топливе или геотермальной энергии за пределами штата.

Власти штатов утверждают, что администрация использует федеральный фонд для урегулирования судебных споров без законного основания: соглашения не завершают существующие иски к государству. Они просят суд отменить сделки и восстановить действие договоров аренды. Законность выплат теперь предстоит определить суду.