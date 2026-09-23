Дональд Трамп допустил запрет на экспорт американского дизеля, премьер Великобритании Энди Бернем не исключил возвращения страны в ЕС, а Япония потребовала убрать из Устава ООН упоминание «вражеских государств». О чем еще пишут западные СМИ утром 23 сентября — в дайджесте RTVI.

Трамп допустил запрет на экспорт дизеля из США

Президент США поддержал идею остановить экспорт дизельного топлива на фоне роста цен, пишет Financial Times. Дизель в стране стоит в среднем $6,53 за галлон; удорожание особенно болезненно для фермеров и перевозчиков перед ноябрьскими выборами.

Решение пока не принято. Администрация изучает полный и частичный запрет, а представители нефтяной отрасли предупреждают: ограничение экспорта может заставить НПЗ сократить производство и в итоге поднять цены в самих США. Европа и другие покупатели при этом рискуют потерять крупного поставщика.

Британский премьер не исключил возвращения страны в ЕС

Энди Бернем допустил, что вопрос о возвращении Великобритании в Евросоюз может появиться в программе лейбористов на следующих выборах, сообщает The Telegraph. Это не объявление о смене курса: ближайшей задачей премьер назвал новые соглашения с Брюсселем, которые облегчили бы торговлю. Внутри его партии при этом растет давление сторонников более тесных связей с ЕС.

Трамп заставил Бернема вновь заняться сделкой об островах Чагос

После встречи с Дональдом Трампом британский премьер заявил, что пересмотрит соглашение о передаче архипелага Чагос Маврикию, пишет The Telegraph. Трамп назвал договор опасным для базы Диего-Гарсия, которую используют США и Великобритания.

По условиям соглашения база должна остаться под британским контролем на 99 лет. Бернем пока не объявил об отказе от договора: теперь ему предстоит решить, можно ли изменить его условия, сохранив договоренности с Маврикием.

Япония потребовала убрать из Устава ООН статус «вражеского государства»

Премьер Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН положения о «вражеских государствах» времен Второй мировой войны, сообщает The Wall Street Journal. Эта формулировка по-прежнему относится в том числе к Японии и Германии.

Токио считает ее устаревшей и указывает, что Китай и Россия используют положения Устава в спорах с Японией о ее оборонной политике. Для изменения документа потребуется согласие постоянных членов Совбеза ООН.

Мировые лидеры снова требуют изменить Совбез ООН

Индия, Бразилия, Турция и Нигерия все настойчивее оспаривают устройство Совета Безопасности, сложившееся после Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal. Они считают, что пять постоянных членов с правом вето уже не отражают распределение влияния и населения в мире.

Войны усилили старый спор: постоянный член Совбеза может заблокировать решение, затрагивающее его собственные действия. Но расширить состав органа или изменить право вето без согласия нынешней пятерки невозможно.

Дешевый хлеб исчезает из Сирии после смены власти

Новое правительство Сирии сокращает субсидии, повышает тарифы и открывает рынок импорту в расчете на частные инвестиции, пишет Foreign Affairs. Автор отмечает, что цена субсидируемого хлеба выросла почти в 15 раз, тогда как инвестиции пока не компенсировали падение уровня жизни.

Сокращение международной помощи дополнительно ударило по продовольственным программам. По оценке автора, без адресной поддержки населения экономическое недовольство может помешать восстановлению страны.

Почему ИИ нельзя контролировать по образцу ядерного оружия

Режим нераспространения ядерного оружия часто предлагают взять за образец правил для искусственного интеллекта. Авторы Foreign Affairs считают аналогию ограниченной: ядерные материалы и вооружения можно учитывать и проверять физически, тогда как модели ИИ проще копировать, изменять и применять вне места их разработки.

Они предлагают уделять внимание не только мощности вычислений, но и использованию ИИ в особенно опасных областях, включая биологию и кибероперации.