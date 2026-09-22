Президент США Дональд Трамп допустил еще одну встречу с российским лидером Владимиром Путиным в формате саммита на Аляске. Он сделал это заявление 22 сентября в Нью-Йорке перед переговорами с Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Журналисты спросили Трампа, согласится ли Путин встретиться в рамках саммита G20 в Майами. Трамп напомнил, что уже провел с Путиным переговоры на Аляске, и сказал, что российский президент пошел бы на еще одну встречу. Насчет Майами Трамп выразил сомнение. По его словам, Путин готов к встрече и хочет прекращения боевых действий. Трамп добавил, что завершить конфликт хотят и Путин, и Зеленский.

На вопрос, сможет ли Украина вернуть все свои территории, Трамп ответил, что стороны заключат сделку. Раскрывать ее условия он отказался.

Трамп также сообщил, что обсудит с Зеленским удары по территории России. По словам американского президента, атаки ощутимо ударили по России, но вместе с тем серьезно повлияли на цены на дизельное топливо. Ранее Трамп в телефонном разговоре просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Зеленский заявлял, что Киев готов остановить эти атаки при условии, что Москва прекратит удары по украинской критической инфраструктуре.

Отвечая на вопрос о возможном производстве ракет для комплексов Patriot на Украине, Трамп сказал, что такой вариант возможен и стороны планируют обсудить его на встрече.

Отдельно Трамп высказался о позиции Великобритании. Он назвал слишком жесткой риторику бывшего британского премьера Кира Стармера. Позиции нынешнего премьер-министра Энди Бернема он, по его словам, пока не знает.

Зеленский в начале встречи выразил надежду завершить конфликт до наступления зимы и рассчитывает, что в этом поможет Трамп.

Открытая для прессы часть встречи длилась несколько минут, затем переговоры продолжились в закрытом режиме.