Президент США Дональд Трамп, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что завершил восемь военных конфликтов.

«После того как я вступил в должность, для меня было большой честью положить конец восьми войнам. Я также подружился с руководителями многих этих стран. Многие из этих войн продолжались на протяжении многих десятилетий. Я смог добиться заключения сделок именно благодаря тем особым отношениям, которые у меня сложились с руководителями этих стран», — отметил американский лидер.

По словам главы Белого дома, он задействовал тарифы, угрозы их применения, а также другие механизмы «в отношении тех или иных регионов или стран».

«Камбоджа, Таиланд, Косово, Сербия, Демократическая Республика Конго, Руанда, Пакистан, Индия, Армения, Азербайджан и война в Газе — все эти страны написали мне благодарственное письмо», — добавил Трамп.

Также американский лидер рассказал, что его администрация продолжает работать над урегулированием военного конфликта на Украине, который может завершиться «быстрее, чем нам кажется».

В августе 2025 года Трамп говорил, что остановил семь войн.