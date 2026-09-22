С учетом прогресса в технологиях искусственного интеллекта оставшиеся нерешенными пять математических «задач тысячелетия» могут быть решены в ближайшие пять-десять лет.

Такое мнение выразил в своей колонке на RTVI доктор физико-математических наук, директор Высшей школы современной математики МФТИ Андрей Соболевский.

«Что касается остальных «задач тысячелетия», то рискну предположить с большой вероятностью попасть пальцем в небо, что на горизонте пяти—десяти лет мы увидим решенными если не все оставшиеся, то большую их часть. Если это будет не так, в 2036-м посмеемся над моим прогнозом, а если их все решат до Нового года, то вполне успеем распить шампанское за мою ошибку еще в текущем году», — считает Андрей Соболевский.

В начале сентября компания OpenAI объявила, что ее модели получили решение задачи о сингулярностях в уравнениях Навье — Стокса, одной из шести остававшихся нерешёнными «задачи тысячелетия», сформулированных в 2000 году Математическим институтом Клэя.

За решение каждой из них назначена премия в $1 млн. Почти одновременно с OpenAI другие, но близкие результаты опубликовали Тристан Бакмастер из Нью-Йоркского университета и Левент Альпеге из Anthropic.

В 2002 году российский математик Григорий Перельман опубликовал статью, в которой на 39 страницах подвел итог своих многолетних усилий по доказательству одной задачи из списка — гипотезы Пуанкаре.