Администрация Удмуртии выделила 353 тыс. рублей на проведение курса по организации мобилизационной подготовки для 20 государственных и муниципальных служащих. Об этом пишет телеграм-канал «Кровавая барыня» журналистки Ксении Собчак со ссылкой на техническое задание на сайте госзакупок.

Речь идет о программе повышения квалификации «Организация мобилизационной подготовки в органах государственной власти и органах местного самоуправления». Она включает в себя изучение основ мобилизации, мобилизационного планирования, перевода экономики на работу в условиях военного времени и подготовки предприятий к мобилизационному развертыванию Вооруженных сил.

Помимо этого, чиновников должны будут обучить формированию запасов для мобилизационных нужд, организации нормированного снабжения населения в период мобилизации и военного времени, ведению воинского учета и бронированию граждан из запаса. Также программа предусматривает проведение занятий по защите секретной информации, противодействию терроризму и коррупции.

Отмечается, что организатор курса должен обладать лицензией на осуществление образовательной деятельности и отдельной лицензией на работу с государственной тайной.

Программа будет рассчитана на 48 академических часов, чиновники должны будут освоить ее до 5 декабря. Перед началом для них проведут тестирование, а по окончании пройдет проверка полученных знаний.

В июле губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что местные чиновники, в том числе мэр Липецка Михаил Щербаков, заместители главы региона, а также ряд областных министров и руководителей муниципальных округов вступили в мобилизационный резерв. Как утверждается, они заключили трехлетние контракты с Минобороны для службы в составе мобильных огневых групп.

18 сентября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в России якобы готовится «скрытая мобилизация» 300 тыс. человек после выборов в Госдуму. Агентство сослалось на некие документы, согласно которым чиновники и сотрудники военкоматов в последние месяцы якобы призывают родственников и друзей уезжать из России.

Комментируя статью Bloomberg, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил RTVI, что у Кремля нет планов призвать в армию 300 тыс. человек по мобилизации.

Президент Владимир Путин называл «чушью собачьей» и «информационной атакой на Россию» слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму.