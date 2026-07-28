Мэр Липецка Михаил Щербаков, заместители губернатора Липецкой области, а также несколько региональных министров и глав муниципальных округов вступили в мобилизационный резерв, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Игорь Артамонов. По его словам, чиновники заключили трехлетние контракты с Минобороны для службы в составе мобильных огневых групп.

«Для меня это осознанный шаг. Считаю, что сегодня каждый, кто может внести свой вклад в безопасность родного региона, должен быть готов это сделать», — прокомментировал свое решение Щербаков.

Он напомнил, что перед мобильными огневыми группами стоит задача по обеспечению защиты важных объектов и выполнению задач гражданской обороны. Мэр также заверил, что продолжит исполнять обязанности главы города «в полном объеме».

«Развитие города, ремонт дорог, коммунальная инфраструктура, строительство социальных объектов, благоустройство — все эти направления остаются в приоритете», — добавил Щербаков.

Артамонов, в свою очередь, сообщил, что члены его команды приняли решение о вступлении в мобрезерв для защиты жителей области от воздушных угроз. Губернатор отметил, что в ближайшие три месяца пройдет поэтапная специальная подготовка и «боевое сглаживание в полевых условиях».

После прохождения подготовки чиновники продолжат работать на своих должностях, а во время сборов будут посменно заступать на боевое дежурство сроком до двух месяцев, добавил Артамонов.

По словам губернатора, к настоящему моменту уже сформирована первая группа. Остальные чиновники и сотрудники подведомственных учреждений проходят необходимое тестирование и медосмотры, уточнил глава региона.

27 июля президент Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 — военнослужащие.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил RTVI, что новая мобилизация в России не планируется.