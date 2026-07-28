После похолодания в середине последней недели июля в Москву и область вновь вернется тепло, которое может стать последним летним аккордом. Об этом сообщил 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Среда, 29 июля, обещает стать самым холодным днем недели. По словам Ильина, после прохождения холодного фронта со стороны западных районов Московской области температура в столице опустится до +18 градусов, а в Подмосковье — до +15…+18 градусов.

Он уточнил, что на территории восточных и северо-восточных районов в разгар дня может фиксироваться не более +20 градусов, а в Москве максимальный показатель может достигать +21 градуса.

При этом из-за высокого уровня влажности и пронизывающего ветра температура воздуха может ощущаться на несколько градусов холоднее.

Ильин призвал учитывать влияние холодного фронта тех, кто планирует поездки в западном направлении, и посоветовал брать с собой зонт из-за прогнозируемого кратковременного дождя.

В то же время окончательно прощаться с летней погодой в столичном регионе пока что не стоит, так как циклон задержится в Москве лишь на несколько дней. С четверга, 30 июля, ожидается повышение температуры до +19…+23 градусов, днем пройдут осадки.

Уже в пятницу, 31 июля, теплой погоде удастся закрепиться в столице и Подмосковье как минимум до конца выходных. В эти дни прогнозируется солнечная погода без осадков с потеплением до +23…+28 градусов.

«В выходные дни мы еще немного почувствуем лето. Смело можно планировать активности на свежем воздухе», — сказал Ильин.

Синоптик предупредил, что повышение температуры в начале августа может стать последней теплой вспышкой этого лета. Во вторник, 4 августа, прогнозируется +21…+26 градусов, а со следующей среды начнет возвращаться холодная воздушная масса, которая принесет с собой температуру на уровне +12…+17 градусов.