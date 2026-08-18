Лефортовский районный суд Москвы заочно приговорил бывших бенефициаров Промсвязьбанка — братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых — к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

«Суд <…> признал Ананьева А. Н. и Ананьева Д. Н. виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере организованной группой и приговорил каждого из них к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 000 рублей», — говорится в заявлении.

Суд также запретил каждому из братьев на 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в коммерческих и кредитных организациях.

РБК уточняет, что речь в деле идет о хищении более 39 млрд рублей. Ананьевы находятся за границей и объявлены в международный розыск.

По версии следствия, в 2012-2017 годах Ананьевы использовали контроль над банком, чтобы выдавать подконтрольным структурам заведомо невозвратные кредиты, открывать кредитные линии и аккредитивы, а затем выводить деньги через российские и иностранные компании, в том числе через кипрский филиал ПСБ.

Обвинение считает, что средства направлялись на вывод активов, финансирование связанных структур, погашение проблемных долгов и поддержание нужных финансовых показателей.

Рассмотрение дела заняло восемь заседаний, первое прошло в июле, отмечает РБК. Защита Ананьевых настаивала, что доказательств преступления ни на стадии следствия, ни в суде представлено не было. Адвокат Дина Тюрина, в частности, заявляла, что 160 томов дела суд изучил за четыре дня, а из 50 свидетелей обвинения допросили только двоих.

После того как ЦБ в декабре 2017 года объявил о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора, братья покинули Россию. Дмитрий Ананьев уехал из страны, а Алексей перестал появляться в банке еще до этого. На тот момент регулятор оценивал потребность ПСБ в докапитализации в 100-200 млрд рублей.

РБК также пишет, что Лефортовский суд рассматривает еще одно дело против Ананьевых. По версии следствия, в период санации из банка могли вывести 57,3 млрд рублей и более $505 млн на счета Promsvyaz Capital B.V. в Нидерландах.

Кроме того, речь идет о предполагаемой растрате около 100 млрд рублей через займы иностранным компаниям, которые, как считает следствие, не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности.

Отдельно Дмитрию Ананьеву вменяют попытку хищения в 2014 году трех земельных участков, принадлежавших Санкт-Петербургу. По версии следствия, для этого была создана группа из шести человек, оформивших документы о якобы существующем капитальном строительстве, чтобы выкупить землю в обход торгов.