Более 800 тыс. пчел похитили у трех пчеловодов на севере австралийского штата Квинсленд. Преступники действовали на нескольких участках, использовали специальное оборудование и постарались скрыть следы вмешательства, сообщает The Guardian.

Всего пропали 44 пчелиные семьи. По оценке пчеловода Тома Биднера, в каждом улье находилось не менее 20 тыс. насекомых. Стоимость похищенных пчел исчисляется десятками тысяч австралийских долларов.

Преступники не забирали ульи целиком. Они приезжали с грузовиком и собственным оборудованием, вскрывали ульи, переносили рамки с расплодом и пчелами в свои корпуса, а затем собирали оставшиеся конструкции обратно. Благодаря этому с расстояния ульи выглядели нетронутыми и пропажу обнаружили не сразу.

Мед похитителей не заинтересовал — его оставили внутри. Биднер считает, что операцию могли провести люди, знакомые с коммерческим пчеловодством. К аналогичному выводу пришел представитель подразделения полиции Марибы по борьбе с преступлениями в сельской местности Бен Кросс. По его мнению, за кражей, вероятнее всего, стоит профессиональный фермер, а не любитель.

Преступление произошло в разгар сезона цветения авокадо. В это время пчеловоды размещают ульи на фермах по контрактам на опыление, стоимость которых может достигать нескольких тысяч долларов. Владельцы потеряли не только самих пчел, но и доход от этих соглашений. Фермеры также могут столкнуться со снижением качества опыления и будущего урожая.

Биднер назвал случившееся крупнейшей кражей пчел в регионе на его памяти. При этом проверка удаленных пасек продолжается, поэтому количество похищенных семей может увеличиться.