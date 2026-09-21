Индия будет сохранять отношения с США и Китаем, одновременно сокращая зависимость от обеих стран. Такую стратегию Нью-Дели описал председатель двух индийских аналитических центров Санджая Бару в колонке для The Indian Express.

По мнению автора, Индия не может полностью разорвать экономические связи ни с Вашингтоном, ни с Пекином. Вместо этого страна будет распределять внешнеполитические, торговые и оборонные риски между большим числом партнеров, одновременно развивая собственное производство.

Поводом для такой оценки стало принятие Конгрессом США закона о санкциях против России и Ирана. Документ позволяет американскому президенту вводить пошлины до 100% на товары из стран, крупнейших покупателей российских нефти и газа. В их число включена Индия.

Бару считает, что экономическое давление Вашингтона будет иметь для отношений двух стран более серьезные последствия, чем отдельные политические разногласия. При этом полностью дистанцироваться от США Нью-Дели не сможет: американский рынок остается важным для индийского экспорта, а страны связывают бизнес, миграция и сотрудничество в оборонной сфере.

Разорвать связи с Китаем Индия также не может из-за масштабов торговли и положения Пекина в мировых производственных цепочках. Поэтому задача Нью-Дели заключается не в отказе от сотрудничества, а в устранении критической зависимости от двух крупнейших держав.

В оборонной сфере Индия может расширять партнерство с Францией, Японией, Великобританией, Швецией и другими европейскими странами. Развитие национальной промышленности должно одновременно уменьшить зависимость от американского, российского и израильского вооружения.

Таким образом, Нью-Дели намерен сохранить возможность работать с конкурирующими центрами силы, не попадая в полную зависимость ни от одного из них. Автор называет это ответом Индии на одновременное ослабление американского влияния и усиление Китая.