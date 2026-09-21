Франция рассчитывает добиться увеличения поставок канадского сжиженного природного газа в Европу, тогда как сейчас основным направлением экспорта остается Азия. Об этом президент Эмманюэль Макрон заявил после встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, передает Reuters.

Переговоры прошли во французском архипелаге Сен-Пьер и Микелон у атлантического побережья Канады. Стороны договорились начать обсуждение конкретных соглашений в энергетике.

«Канадские проекты по производству сжиженного природного газа могут помочь. Они важны для Европы», — заявил Макрон.

По словам французского президента, Париж хочет заключить соглашения, которые позволят увеличить поставки СПГ на атлантическое побережье Европы. Франция также заинтересована в канадской нефти, критически важных минералах и редкоземельных металлах.

Канада входит в число крупнейших производителей природного газа, однако ее действующие экспортные мощности ориентированы прежде всего на Тихий океан и азиатский рынок. Перенаправление дополнительных объемов в Европу потребует контрактов с поставщиками и доступа к подходящей инфраструктуре. Конкретные сроки и объемы возможных поставок Макрон и Карни не назвали.

Переговоры проходят на фоне войны с Ираном, нарушения поставок через Ормузский пролив и роста цен на энергоносители. Французские власти ищут альтернативные источники нефти и газа, чтобы снизить зависимость от ближневосточных маршрутов. Макрон также намерен созвать встречу стран G7 по вопросам энергетических запасов, экспорта и возможного использования стратегических резервов.

Увеличение поставок из Канады усилит конкуренцию на европейском рынке, в том числе с российским СПГ. При этом речь пока идет о политической договоренности начать переговоры, а не о подписанном контракте.

Энергетика стала одним из направлений сближения Канады с Европой. Макрон также поддержал предложение предоставить Оттаве статус первого ассоциированного члена Евросоюза. Такого механизма в действующей системе ЕС пока не существует.