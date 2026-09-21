Основным результатом парламентских выборов в России стало усиление существующей политической системы и уверенная победа партии «Единая Россия». Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» политолог Сергей Шершун.

Он отметил, что избирательная кампания состоялась в условиях военной операции и увеличивающегося внешнего давления на Россию. Голосование прошло полноценно, вопреки кибератакам и попыткам сорвать процесс, добавил Шершун.

По его словам, выборы показали, что у россиян нет запроса на «политические эксперименты». Правящая партия не только побеждает, но и, скорее всего, увеличит представительство в Госдуме, продолжил политолог.

Двумя главными интригами прошедших выборов Шершун назвал способность других оппозиционных партий потеснить КПРФ, а также возможное непрохождение в парламент партии «Справедливая Россия», которая набрала 4,95% по итогам подсчета 90,43% протоколов.

Шершун также указал на высокий результат, который показала партия «Новые люди» по результатам дистанционного электронного голосования, обойдя КПРФ и ЛДПР с результатом 15,42% голосов. По мнению политолога, свою роль в этом сыграл молодой электорат.

Эксперт также предположил, что конкуренция за второе место среди российских политических сил будет нарастать по мере цифровизации голосования и естественного старения ядерного электората коммунистов.

Шершун допустил, что новому созыву Госдумы придется принимать «очень важные, ответственные решения в одном из самых сложных периодов современной российской истории».