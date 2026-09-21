Пакистанские истребители нанесли удары по предполагаемым укрытиям боевиков в афганских провинциях Кунар и Пактика. Исламабад заявил о гибели 28 боевиков, тогда как власти Афганистана сообщили о трех погибших мирных жителях, передает Associated Press.

Удары произошли около трех часов ночи 21 сентября. По словам заместителя представителя правительства Афганистана Хамдуллы Фитрата, в деревне Патан района Нургал был разрушен дом местного жителя Нура Ахмада. Сам мужчина и два члена его семьи погибли, еще четыре родственника получили ранения.

В районе Бармал провинции Пактика авиаудары разрушили магазин и пустующий дом. Сообщений о пострадавших там не поступало.

Два пакистанских силовика на условиях анонимности заявили AP, что целью операции были укрытия боевиков и что удары уничтожили 28 человек. Вооруженные силы Пакистана официального сообщения об операции не публиковали. Подтвердить данные обеих сторон из независимых источников пока не удалось.

Представитель движения «Талибан»* Забихулла Муджахид назвал удары агрессией и нарушением суверенитета Афганистана. Он заявил, что действия Пакистана не останутся без ответа. Незадолго до атаки Муджахид предупреждал Исламабад о «сокрушительном ответе» в случае проведения военной операции на афганской территории.

Авиаудары последовали за серией нападений в Пакистане. В районе Хангу погибли шесть военнослужащих, а атака на полицейский комплекс с мечетью в Кохате унесла жизни не менее 21 человека. Ответственность за эти нападения никто не взял.

Исламабад обвиняет в росте насилия группировку «Техрик-и-Талибан Пакистан»** и утверждает, что ее участники укрываются в соседнем Афганистане. Пакистанские талибы организационно не входят в афганское движение, но считаются его союзниками. Кабул отрицает присутствие баз группировки и называет происходящее внутренней проблемой Пакистана.

Новая атака прервала почти трехмесячный период относительного затишья между странами. С начала 2026 года в результате авиаударов и пограничных боев погибли сотни человек.

* Верховный суд России приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией

** Организация признана террористической и запрещена в России.