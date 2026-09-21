Мексика не располагает ни технологиями, ни работающим законодательством, чтобы противостоять дронам наркокартелей, пишет газета El Universal со ссылкой на мнения экспертов по безопасности. По их мнению, принятые в 2023 году поправки остались «мертвой буквой»: санкции не применяются, следить за их исполнением некому, а средств, позволяющих сбивать или подавлять аппараты, у властей нет.

Как отмечает издание, картели начали использовать беспилотники примерно 10 лет назад. Сперва они задействовали БПЛА для слежки за военными, моряками и бойцами Нацгвардии, затем дроны стали инструментом устрашения: например, чтобы с воздуха сбрасывать взрывчатку в населенных пунктах. Кроме того, в последние месяцы аппараты применялись еще и для переброски наркотиков через границу с США, утверждает газета.

Поправки, о которых говорилось выше, формально предусматривают для преступных группировок наказание вплоть до 60 лет тюрьмы. Но, как отметил консультант по безопасности Давид Сауседо, эта норма не работает ни на федеральном уровне, ни в штатах: нет ведомства, которое отслеживало бы нарушения и налагало взыскания. Кроме того, сам факт, что беспилотники картелей перехватывают американские, а не мексиканские службы, он считает доказательством бездействия властей.

Отдельная проблема — свободная продажа беспилотных аппаратов. Реестра сделок не существует, учет покупателей не ведется, дроны лежат в обычных магазинах и на маркетплейсах без каких-либо ограничений, пишет El Universal. Речь при этом не о военной технике, подчеркнул Сауседо, а о коммерческих моделях, которые кустарно переделывают под боевые задачи.

В 2025 году Минобороны Мексики зафиксировало 16 нападений на своих сотрудников с применением беспилотников и самодельных взрывных устройств — в штатах Мичоакан, Синалоа, Сонора, Тамаулипас и Чиуауа. С 2020 года до середины 2023-го насчитали 605 атак с использованием дронов со взрывчаткой.

Технологический разрыв продолжает расти. По словам еще одного специалиста, Абраама Серрано, в противостоянии двух вооруженных группировок в штате Синалоа были выявлены дроны на оптоволоконном управлении — такие же применяются в конфликте на Украине. Другие картели, по его данным, взяли на вооружение аппараты, которые используются в ближневосточном конфликте.

Главную ошибку законодателей Серрано видит в том, что те сосредоточились на наказании за уже причиненный ущерб, но обошли стороной и торговлю такими устройствами на крупных интернет-площадках, и всю цепочку поставок комплектующих. Он предлагает создать реестр импорта товаров двойного назначения с обязательной регистрацией и покупателей, и продавцов.

У наиболее состоятельных организаций — «Синалоа» и «Халиско — новое поколение» — есть зарубежные посредники, способные доставать продвинутые технологии, детали для сборки и даже компоненты военного происхождения, говорит специалист.

Экономика контрабанды тоже изменилась: перевозить малые партии синтетических опиоидов дроном выгоднее, чем традиционные наркотики грузовиками. Именно поэтому, объясняет Серрано, беспилотники все чаще фиксируют на границе.

Американская сторона реагирует активнее. США применяют оружие направленной энергии, в том числе лазерное, и в последние дни с его помощью сбили несколько машин мексиканских картелей. Еще 27 августа Северное командование Соединенных Штатов сообщало о трех уничтоженных на границе беспилотниках.