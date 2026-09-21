Китай, возможно, строит корабль-носитель гигантских беспилотных подлодок, США и КНР создают механизм диалога по безопасности ИИ, а немецкий генерал Карстен Бройер возглавит Военный комитет НАТО. Что еще пишут западные СМИ утром 21 сентября — в дайджесте RTVI.

Китай заподозрили в создании корабля для гигантских подводных дронов

The Telegraph обращает внимание на крупное судно, замеченное на спутниковых снимках верфи в Шанхае. По версии обозревателя издания, корабль сможет перевозить, запускать и обслуживать до четырех беспилотных подлодок длиной около 45 метров.

Такая система позволит размещать подводные аппараты вдали от китайских берегов, в том числе в западной части Тихого океана. Однако предназначение корабля и характеристики подлодок официально не подтверждены. Носитель также будет легко обнаружить со спутников, а связь с аппаратами под водой остается сложной технической задачей.

Трамп решил разместить снайперов и дроны внутри Триумфальной арки

Дональд Трамп заявил, что проектируемая в Вашингтоне Триумфальная арка высотой около 76 метров должна стать «первоклассным военным комплексом». Внутри предлагается разместить позиции снайперов, беспилотники и хранилища боеприпасов.

Президент утверждает, что изменить назначение сооружения попросили американские военные, однако Пентагон публично этого не подтверждал. Проект пока не получил окончательного разрешения, а трое ветеранов войны во Вьетнаме и историк архитектуры пытаются остановить строительство через суд.

Немецкий генерал возглавит Военный комитет НАТО

Главный военный руководитель Германии Карстен Бройер избран председателем Военного комитета НАТО. Он сменит итальянского адмирала Джузеппе Каво Драгоне в июле 2027 года.

Бройер станет главным военным советником генсека НАТО Марка Рютте и будет координировать работу начальников генеральных штабов стран альянса. При этом он не получит оперативного командования силами НАТО: эту должность традиционно занимает американский генерал. WSJ связывает его избрание с усилением роли Германии в европейской обороне и ростом напряженности в отношениях с Россией.

США и Китай договорились обсуждать угрозы искусственного интеллекта

Вашингтон и Пекин создадут официальный механизм диалога по безопасности ИИ перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина 24 сентября. Первая отдельная встреча в этом формате ожидается через два месяца.

Стороны намерены обсуждать автономные ИИ-системы, киберугрозы и возможное уведомление об инцидентах, затрагивающих национальную безопасность. США и Китай также договорились запустить «торговый совет» для поиска товаров, по которым можно снизить пошлины. Продлить торговое перемирие, истекающее в ноябре, делегациям пока не удалось.

Канада, Бразилия, Кения и ЕС создают коалицию «средних держав»

Лидеры Канады, Бразилии, Кении и Евросоюза представят на Генассамблее ООН инициативу Partners for Multilateralism. Ее участники хотят объединять государства для реформирования международных институтов и совместного ответа на глобальные кризисы.

Организаторы подчеркивают, что речь идет не о новом закрытом блоке, а о гибкой сети стран. Среди предполагаемых направлений работы — регулирование ИИ, изменение климата, нарушения цепочек поставок и защита принципов Устава ООН.

Уолл-стрит ждет от США $1 трлн нового краткосрочного долга

Крупнейшие американские банки прогнозируют, что в течение следующего года Минфин США выпустит краткосрочные казначейские бумаги примерно на $1 трлн. Bank of America ожидает заимствования на $1,07 трлн, JPMorgan — на $1,09 трлн, Goldman Sachs — на $961 млрд.

Это прогнозы банков, а не утвержденный план правительства. Краткосрочные бумаги обходятся дешевле долгосрочных, но их приходится часто замещать новыми. Поэтому расходы бюджета быстрее вырастут, если процентные ставки снова поднимутся.

Франция отказалась снижать налоги на топливо для всех автомобилистов

Французские власти не станут вводить всеобщее снижение топливных налогов, несмотря на рекордную стоимость бензина и дизеля. Министр бюджета Давид Амьель объяснил, что мера обойдется казне в миллиарды евро и потребует повышения других налогов.

Правительство сохранило адресную поддержку фермеров и рыбаков, а Эмманюэль Макрон намерен обсудить со странами G7 использование стратегических запасов нефтепродуктов. Решение усилило протестные настроения: рыбаки блокировали порты и нефтебазу, а в социальных сетях появились призывы возобновить движение «желтых жилетов».