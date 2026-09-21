Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом и договорился о личной встрече в Нью-Йорке. Об этом он написал в соцсетях.

«Только что говорил с президентом Трампом. Важный разговор, и многое успели обсудить. Договорились о встрече в Нью-Йорке, и эта встреча может многое изменить. Дипломатическая динамика есть», — заявил он.

Дату Зеленский не назвал. При этом американская сторона пока этого не подтверждала: как пишет Bloomberg, Белый дом на запрос о комментарии не ответил и отчета о состоявшемся разговоре не публиковал.

Отдельно глава государства поблагодарил американскую сторону за приезд в Киев спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя Трампа. По его словам, стороны «хорошо прошлись по существенным деталям», а гости «увидели ситуацию на Украине».

Мирный трек Зеленский назвал приоритетом номер один. При этом Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что переговоры представителей Белого дома как в Москве, так и Киеве существенного прогресса не принесли.

Зеленский при этом озвучил конкретные направления для работы. «Есть идеи относительно деэскалационных шагов и фундаментальных вопросов безопасности — энергетической, продовольственной, защиты жизни людей. Работаем вместе с американской командой и готовы делать действительно серьезные шаги», — заявил украинский президент.

Признательность он выразил и за подписание закона Линдси Грэма* о так называемых «адских санкциях», добавив: «Мы все согласны: мир должен быть».

Главный переговорщик Зеленского и глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил Axios, что в последние дни он работал с представителями Белого дома над организацией встречи, которая, как ожидается, состоится во вторник. По его словам, в переговорах достигнут значительный прогресс. «В частности, количество препятствий сократилось с десятков до, по сути, одного-двух ключевых вопросов, которые остаются предметом переговоров», — сказал он.

Источник, знакомый с ходом разговора, сообщил, что Трамп неоднократно просил Зеленского прекратить наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. «Слово “дизель” упоминалось во время разговора много раз», — сказал собеседник Axios.

Подписанный Трампом документ позволяет Белому дому вводить пошлины до 100% на товары из стран, активно закупающих нефть и газ из РФ, — прежде всего это касается Китая и Индии. Он также закрепляет меры против российских чиновников, банков, энергетического и оборонного комплексов и танкеров так называемого «теневого флота». Применение санкций и пошлин глава Белого дома вправе приостановить по соображениям национальной безопасности.

Незадолго до этого, 13 сентября, американский лидер призвал Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы: по его версии, они провоцируют дефицит дизельного топлива и наносят ущерб «всему миру».

«Зеленскому нужно сделать одно. Он должен прекратить уничтожать дизельное топливо в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, потому что это вызывает дефицит», — сказал тогда Трамп.

На прошлой неделе американский президент утверждал, что стороны согласились не бить по энергетической инфраструктуре друг друга, однако взаимные удары продолжились.

По данным Минобороны России, минувшей ночью была отражена самая массированная с начала года атака, в ходе которой, как уточнял мэр Сергей Собянин, пострадал в том числе МНПЗ.

Встреча в Нью-Йорке может состояться на фоне недели высокого уровня в ООН: общие прения 81-й сессии Генассамблеи проходят там с 22 по 26 сентября и завершатся 28 сентября. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 26 сентября.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов