«Единая Россия» набирает 57,69% после обработки 79,08% протоколов на выборах в Госдуму, а «Справедливая Россия» опустилась ниже проходного барьера с результатом 4,98%, сообщает ЦИК. Кандидаты ЕР лидируют в 208 из 225 одномандатных округов.

Второе место по федеральным партийным спискам занимает КПРФ с 13,96%. Далее идут ЛДПР с 8,75% и «Новые люди» с 7,97%.

Результат «Справедливой России» продолжал снижаться по мере подсчета голосов. После обработки 58,42% протоколов партия получала 5,10%, при 67,12% — 5,06%, при 75,31% — 5,01%. После прохождения отметки в 79% ее показатель опустился до 4,98%.

Для участия в распределении депутатских мандатов по федеральным спискам партия должна набрать не менее 5%. Если предварительные результаты сохранятся, фракции по итогам голосования по спискам сформируют четыре партии.

В одномандатной части кандидаты «Единой России» лидируют в 208 из 225 округов. Представители КПРФ, «Справедливой России» и самовыдвиженцы занимают первые места в четырех округах каждый, ЛДПР — в двух, «Родина» — в одном. Еще в двух округах на момент публикации подсчет не начался.

Результат ЕР по федеральному списку и лидерство ее кандидатов в большинстве одномандатных округов позволяют партии претендовать на конституционное большинство — не менее 301 из 450 депутатских мест. По предварительной оценке РБК, партия может получить более 300 мандатов.

Предварительная явка составила 56,66%. По данным ЦИК, она превысила показатели выборов в Госдуму 1993, 2016 и 2021 годов. Все опубликованные результаты могут измениться после обработки оставшихся протоколов.