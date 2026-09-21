Системы ПВО отразили «самую массированную» атаку беспилотников на Москву: на подлете к столице уничтожили 450 аппаратов, сообщил Сергей Собянин. Несколько дронов достигли территории Московского НПЗ, один попал в жилой дом. По словам мэра, погибших нет.

Силы ПВО, по словам Собянина, с 20 сентября отбили на всех рубежах более 1 600 беспилотников. Из них 450 уничтожили на подлете к Москве.

В течение ночи мэр сообщал об уничтожении нескольких групп дронов, летевших к столице. Сначала военные сбили 14 аппаратов, затем еще 20, 27, 15, 19, 21 и несколько других групп. В одном из сообщений Собянин рассказал об одновременном уничтожении 152 беспилотников.

Несколько аппаратов смогли достичь территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Один из объектов предприятия получил повреждения. Собянин сообщил, что пострадавших на территории НПЗ нет.

Еще один беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара. Позднее мэр уточнил, что речь идет о жилом доме. Сотрудники экстренных служб прибыли на места падения обломков и попаданий.

Минобороны России заявило, что 19 и 20 сентября атаки на российские регионы проводились с применением беспилотников и крылатых ракет «Фламинго». За сутки силы ПВО, мобильные огневые группы и авиация, по данным ведомства, уничтожили 1 951 ударный БПЛА и восемь крылатых ракет большой дальности.

Еще одна ракета, как утверждает Минобороны, отклонилась от курса и упала в безлюдной местности. Все ракеты «Фламинго», направлявшиеся к гражданским объектам Московского региона, военные уничтожили на подлете.

Атака пришлась на завершающий день трехдневного голосования на выборах в Госдуму. Минобороны назвало ее целью срыв выборов. Собянин также заявил, что налет был спланирован для срыва голосования, однако не достиг этой цели.