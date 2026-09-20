Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье была совершена с целью повлиять на исход проходящих сегодня выборов в России. Об этом заявил «Ленте.ру» член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

По мнению парламентария, таким образом коллективный Запад пытается напугать россиян и заставить их отказаться от похода на избирательные участки для голосования.

«Это пытается весь коллективный Запад, не только президент Украины Владимир Зеленский, воздействовать на выборы. Сорвать их, чтобы люди не ходили на выборы, чтобы боялись. Это понятная история», — считает Колесник.

Депутат напомнил, что попытки сорвать голосование в России предпринимались и раньше, но желаемого эффекта не достигли.

По его словам, ответная реакция на действия ВСУ последует и со стороны армии, и со стороны гражданского общества.

«Естественно, ответ будет. Удар возмездия будет. Ответ гражданского населения — идем и голосуем на выборах. Военные же не постоят за ответом. Удар будет сверхтяжелый», — спрогнозировал Колесник.

Беспрецедентная атака украинских БПЛА в день выборов показала, что военная активность Киева выходит за границы здравого смысла, заявил «Ленте.ру» глава сенатского комитета по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, Киев с каждым днем становится все более злобным, а логика украинского командования — все менее понятной.

«Массированная атака на Москву подтверждает, что вся военная активность киевской клики просто на грани сумасшествия. Какие цели они пытаются достичь, мне мало понятно. Но чувствуется, что здравый смысл уплывает очень быстро», — обрисовал ситуацию сенатор.

Карасин считает, что в сложившейся ситуации «России остается надеяться только на собственные силы», которых у нее достаточно для достижения целей в военной сфере и отстаивания своей позиции.

«Достойно проходит голосование в нашей стране и за рубежом в наших посольствах и избирательных пунктах по всему миру. Мы доказали суверенитет и независимость своей Родины», — заверил сенатор.

Он выразил надежду, что оппоненты России со временем изменят свою позицию.

«Мы уверенно смотрим в будущее, рассчитываем на то, что враги поумнеют и будут заботиться в том числе о своем собственном завтрашнем дне», — отметил он.

В ночь на 20 сентября ВСУ подвергли Москву и Подмосковье атаке, которую мэр столицы Сергей Собянин назвал самой массированной с начала конфликта на Украине. Всего за два часа — с 03:00 до 05:00 — над регионом было перехвачено около 250 беспилотников.

На территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в результате налета был поврежден один из объектов предприятия. Кроме того, беспилотник попал в здание в районе Орехового бульвара.

В Раменском округе от падения обломков БПЛА загорелась кровля 21-этажки, сотни жильцов пришлось эвакуировать. Были повреждены 20 автомобилей.

«К сожалению, погибла 44-летняя женщина. Еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Дети госпитализированы», — сообщил глава Московской области Андрей Воробьев.

Еще одной жертвой атаки стал пожилой мужчина, чей частный дом в Орехово-Зуевском округе загорелся при падении обломков сбитого дрона.

«В Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия. Повреждения есть и в Воскресенске», — добавил губернатор.

Глава Ленинского городского округа Станислав Каторов рассказал, что в результате атаки дронов было повреждено не менее 14 домов. По его словам, пострадали пять человек, их госпитализировали.

По словам Воробьева, в Раменском округе госпитализирована раненная при атаке БПЛА в Софьино 15-летняя девочка. Она и ее 19-летний брат остались сиротами.

«Их мама погибла во время атаки, отец скончался в больнице. Бехриз [брат девочки] также пострадал и сейчас находится в Раменской больнице в состоянии средней степени тяжести», — написал глава Подмосковья.

Он сообщил, что областные власти решают вопрос с опекой над сиротами и ищут родственников семьи, которые смогут позаботиться о девочке.