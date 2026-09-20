Народное собрание Карачаево-Черкесии переизбрало Рашида Темрезова на должность главы республики на новый, четвертый по счету срок. Об этом со ссылкой на итоги парламентского голосования сообщает «Интерфакс».

Голосование состоялось 20 сентября и проходило в тайном режиме. В нем приняли участие 48 из 50 депутатов регионального парламента. Все присутствовавшие на сессии парламентарии поддержали кандидатуру действующего руководителя региона, который благодаря этому останется управлять республикой на четвертый срок.

После завершения голосования в парламенте состоялась процедура вступления Темрезова в должность главы Карачаево-Черкесии.

В соответствии с конституцией республики вступление в должность нового руководителя автоматически повлекло за собой отставку правительства КЧР, сообщили в аппарате кабмина. При этом действующий состав правительства продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

«Формирование нового состава правительства начнется после назначения главой региона премьер-министра», — пояснили в кабмине.

Согласно республиканской конституции, председатель правительства КЧР назначается главой региона с согласия Народного собрания. При этом не позднее чем через 14 дней после своего назначения премьер-министр обязан представить главе республики структуру и персональный состав будущего кабинета министров.

Прямые выборы главы Карачаево-Черкесии отменены с 2013 года. С тех пор руководителя республики на пятилетний срок избирают депутаты Народного собрания из трех кандидатов.

В конце августа на рассмотрение парламента были внесены три кандидатуры — действующего главы республики Рашида Темрезова, председателя комитета по регламенту и мандатным вопросам Александра Чайки от ЛДПР, а также представителя партии «Справедливая Россия» Шнахова, занимающего должность председателя комитета по промышленности, транспорту и энергетике Крыма.

Рашид Темрезов родился 14 марта 1976 года в Черкесске в карачаевской семье — его отец был известным в республике хирургом, а мать работала экономистом. В 1998 году он окончил Московский открытый социальный университет по специальностям «Менеджмент» и «Финансы и кредит».

После получения образования Темрезов работал в коммерческом отделе ОАО «Карачаево-Черкесскнефтепродукт», был коммерческим директором строительного управления, а затем возглавлял собственное предприятие по производству металлопластиковых окон. С 2004 года он занимал должность генерального директора Республиканского государственного учреждения «Управление капитального строительства КЧР», а позже руководил ОАО «Электротехническая компания».

В 2007 году Темрезов был избран председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», а с 2009 года стал депутатом Народного собрания Карачаево-Черкесии четвертого созыва. С января 2010 года он возглавлял Управление федеральных автомобильных дорог по территории КЧР Федерального дорожного агентства.

В конце февраля 2011 года Темрезов был назначен временно исполняющим обязанности главы Карачаево-Черкесии вместо ушедшего в отставку Бориса Эбзеева, а уже 1 марта того же года утвержден в этой должности парламентом республики. Впоследствии он переизбирался главой региона в 2016 и 2021 годах.

Темрезов является членом Высшего совета партии «Единая Россия». За годы работы на посту главы республики он был удостоен ряда государственных наград, включая орден Дружбы, орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, полученный в марте 2026 года за вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии.