Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил обязать курьеров получать права на управление электровелосипедами. Об этом он заявил ТАСС.

По его мнению, такой транспорт нужно приравнять к мопедам — тогда для передвижения по городу курьерам потребуются водительское удостоверение и номерной знак на технике.

«Они все на электровелосипедах, надо приравнять [курьерские] электровелосипеды к мопедам. Для того, чтобы на мопедах ездить по городу, надо иметь [водительское] удостоверение. На мопеде должен быть номерной знак», — сказал Фадеев.

Он пояснил, что при таком регулировании все нарушения курьеров на электровелосипедах можно будет фиксировать дорожными камерами. По его словам, это создаст простую и понятную систему санкций — от штрафа до лишения прав.

«Нарушил правила, проехал на красный свет — сначала штраф, а второй раз проехал на красный свет — лишение прав. Без прав он уже не сможет ездить на своем велосипеде, не сможет доставлять еду на своем велосипеде. Это ударит ему по заработку. Это очень простое решение», — сказал глава СПЧ.

Сейчас электровелосипеды с двигателем мощностью не более 0,25 кВт приравнены к обычным велосипедам, и права для управления ими не нужны.

Несколькими днями ранее Фадеев уже поднимал тему аварийности транспорта, которым пользуются курьеры. Поводом стала статистика ГИБДД: число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за 8 месяцев нынешнего года выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.

После публикации этих данных некоторые комментаторы стали уверять, будто в росте аварийности виноваты частные самокаты, а не прокатные. Фадеев обратил внимание, что реальной статистики по числу самокатов в стране нет, и считать нужно не количество техники, а количество поездок на ней.

Он также задался вопросом, важно ли пострадавшему, кто владеет самокатом — частная компания или сервис кикшеринга, — и подчеркнул, что меры нужно принимать в отношении самого типа транспортного средства, вне зависимости от формы собственности.

По словам Фадеева, на встрече с членами СПЧ президент России Владимир Путин поручил представить предложения по совершенствованию правового регулирования использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе для предпринимательства, и рассмотреть возможность ограничения их движения по тротуарам.

Глава Совета уточнил, что это поручение касается всех средств индивидуальной мобильности, включая курьерские электровелосипеды, и было дано Минтрансу и МВД. В его выполнении также должны участвовать СПЧ, Общественная палата и комиссии Госсовета.

«Вот его и надо выполнять, а не торговаться!» — заявил советник президента России.

Тема курьерского транспорта на тротуарах неоднократно поднималась Фадеевым ранее. Например, прошлой осенью он обратился в правительство с предложением отдельно отрегулировать эксплуатацию курьерского транспорта с сиденьями и электромоторами.

Поводом тогда стала серия происшествий в Москве.

«За три дня в Москве произошло три случая наезда курьеров на мопедах на пешеходов. Среди пострадавших снова дети. А этот транспорт еще опаснее самокатов», — пояснял Фадеев.

В письме вице-премьеру РФ Виталию Савельеву он предложил отказаться от использования в правилах дорожного движения термина «электровелосипед», сохранив понятие «велосипед» только для транспорта, который приводится в движение мускульной силой.

Фадеев также заявил, что если у транспортного средства есть сиденье и мотор, оно должно квалифицироваться как мопед или мотоцикл.

«Это позволит осуществлять контроль за соблюдением ПДД курьерским транспортом при помощи дорожных камер», — говорилось в письме главы СПЧ.

Исключение Фадеев предлагал оставить только для моторизованных инвалидных колясок.