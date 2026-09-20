Президент США Дональд Трамп объявил о планах создать структуру под названием «Силы искусственного интеллекта» (AI Force) по образцу Космических сил. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. Также он пообещал вскоре назначить куратора отрасли — «AI-царя».

В посте глава Белого дома перечислил ряд тем, которые сам назвал «мистификациями», организованными, по его словам, «радикальными левыми демократами» для «разрушения» страны, — от историй о связях его окружения с Россией и Украиной до климатической повестки, обоих процессов импичмента и так далее.

Атаку на ИИ он назвал следующим пунктом в этом списке. Президент связал ее с более ранней кампанией против дата-центров: по его словам, попытки остановить их строительство «в основном провалились», после того как жители городов, где возводились такие объекты, ощутили выгоду — рост зарплат, снижение налогов и более низкую преступность.

Он провел параллель с тем, как, по его мнению, ранее термин «глобальное потепление» заменили на «изменение климата», чтобы расширить предмет спора, и заявил, что теперь оппоненты переключились непосредственно на искусственный интеллект.

Трамп пообещал не «сдерживать и не подавлять рост» отрасли, а, напротив, «беречь ее, помогать ей и следить за ней». По его словам, новая структура должна защитить индустрию от попыток ее «уничтожения».

Он заверил, что администрация не будет сдерживать развитие технологии, а бороться со злоупотреблениями намерена с помощью существующей системы уголовного и гражданского правосудия.

Для этого, написал американский лидер, и создаются «Силы искусственного интеллекта» — по аналогии с Космическими силами, которые Трамп назвал «огромным успехом» своего первого срока. В ближайшее время глава Белого дома пообещал объявить имя куратора по ИИ, отметив, что претендовать на эту должность могут только люди с «высоким IQ». Подробностей об устройстве и полномочиях AI Force президент не привел.

«Искусственный интеллект — это следующая промышленная революция, как и интернет. Но она будет еще масштабнее и влиятельнее <…>. Мы опережаем Китай и весь остальной мир, и я намерен сохранить это лидерство!» — заявил Трамп.

Пост стал первым публичным анонсом отдельного куратора по ИИ с тех пор, как в марте 2026 года пост «AI- и крипто-царя» покинул венчурный инвестор Дэвид Сакс: он занимал его как специальный государственный служащий и был обязан уйти по истечении лимита в 130 рабочих дней в течение года.

После этого Сакс сохранил пост сопредседателя Совета консультантов президента по науке и технологиям (PCAST), но отдельного куратора именно по искусственному интеллекту Белый дом с тех пор не назначал.

Тема дата-центров действительно оставалась одной из самых спорных для администрации в последние месяцы: по данным опроса Fox News, проведенного в июле, против строительства таких объектов в своих городах выступали 70% избирателей — в основном из-за роста тарифов на электроэнергию и воду.

В конце августа Трамп уже призывал жителей не препятствовать их строительству, предупредив, что иначе их города останутся «отсталыми и бедными». Вице-президент Джей Ди Вэнс, комментируя эти слова, признал опасения жителей из-за роста коммунальных платежей. Он призвал компании строить собственные электростанции, чтобы добавлять мощности в сеть, а не только потреблять энергию.