США пообещали вложить весь свой потенциал в поддержку военных реформ в Армении. С таким заявлением, как передает Минобороны республики, выступил заместитель помощника военного министра США по России, Украине и Евразии Эндрю Лумис по итогам двусторонних армяно-американских консультаций.

Лумис, как говорится в заявлении армянского военного ведомства, отметил, что США «продолжат поддерживать оборонные реформы в Армении, вкладывая в процессы трансформации армии весь свой потенциал консультационной помощи, обмена опытом и других программ содействия».

Встреча прошла 18 сентября в Ереване. С американской стороны в ней участвовали, помимо Лумиса, командующий Национальной гвардией штата Канзас бригадный генерал Пол Шнайдер и представители различных структур военного министерства США; армянскую сторону представляли сотрудники профильного ведомства страны.

Стороны подвели итоги программ, реализованных за последние годы в рамках взаимодействия в сфере обороны, и обсудили потенциал для развития сотрудничества по всем направлениям.

Подводя итоги встречи, заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Артур Ероян подчеркнул, что работа по всем обозначенным направлениям ведется в рамках процесса трансформации армянской армии. По итогам встречи стороны подписали протокол о проделанной работе и достигнутых договоренностях.

17 сентября Лумис провел переговоры с первым замглавы Минобороны Армении, начальником Генерального штаба вооруженных сил генерал-лейтенантом Эдвардом Асряном — об этом сообщил пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян.

Стороны обсудили взаимодействие в оборонной сфере и приветствовали его нынешний уровень, отдельно отметив важность сотрудничества в миротворческой сфере, подготовке профессиональных сержантов, инструкторов и младших командиров, военном образовании, а также в проведении совместных учений. По словам Лумиса, США продолжат работу по действующим программам и готовы обсуждать возможности для углубления партнерства по новым направлениям.

Один из примеров такого партнерства — связи между министерством обороны Армении и Национальной гвардией американского штата Канзас: они действуют с 2003 года в рамках программы State Partnership Program (программа побратимских связей Пентагона, ныне военного министерства США, между отдельными штатами и иностранными армиями) и охватывают области от разминирования до подготовки миротворцев.

Именно в ее рамках с сентября 2023 года проводятся учения Eagle Partner — совместные военные учения Армении с США и другими странами-партнерами.

Eagle Partner-2026 прошли с 17 по 25 июня — впервые в четырехстороннем формате: помимо Еревана и Вашингтона, в них участвовали также греческие и французские военнослужащие.

По данным армянского военного ведомства, были задействованы 250 военнослужащих местной миротворческой бригады, а также военнослужащие сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса (58 человек), Франции (24 человека) и Греции (11 человек).